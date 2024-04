MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

WrestleMania es el gran evento para los amantes de la lucha libre. Tres de sus máximos exponentes, Dwayne 'The Rock' Johnson, John Cena y el Enterrador causaron furor entre los asistentes con una aparición sorpresa en la 40ª edición de este evento que también ha sido el más impactante de toda su historia.

Esta edición número 10 de WrestleMania, celebrada del 6 al 7 de abril en Filadelfia, estuvo marcada por su estelar evento principal, el más que esperado enfrentamiento sobre el ring entre Cody Rhodes y Roman Reign.

Un titánico combate en el que irrumpía inesperadamente John Cena. El que una vez fuese el buque insignia de la WWE, entró como un huracán a la lona en auxilio de Rhodes y dejar fuera de escena a Reign. Sin embargo, para sorpresa de todos, en ese preciso instante Dwayne 'The Rock' Johnson hacía acto de presencia, dejando atónitos a los presentes.

La estrella de El rey escorpión o Jungle Cruise irrumpió en el cuadrilático dispuesto a encararse con el protagonista de The Peacemaker después que este interviniese en el combate entre Rhodes y Reign, del que, además, es también primo.

John Cena at #WrestleMania making sure that the story gets finished! Love this dude! 🔥 #FinishTheStory pic.twitter.com/hhQfYHKV6y