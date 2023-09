Dwayne Johnson regresa a la WWE: Así fue su cara a cara con John Cena

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Dwayne Johnson ha regresado a un escenario que había abandonado hacía tiempo: el de la lucha libre. Con su agenda liberada ahora que las superproducciones de Hollywood están paralizadas por las huelgas de guionistas y actores, The Rock se subió de nuevo al ring de la WWE en una velada en la que se encontró cara a cara con otro rostro muy cinematográfico, el también actor, y compañero en la saga Fast and Furious, John Cena.

Johnson apareció por sorpresa en el evento junto al excomentarista Pat McAfee y el luchador Austin Theory. Mientras hablaba con el primero, Cena le enfrentó con una cara seria que trataba de contener una sonrisa. Tras este momento de impostada tensión, los compañeros de profesión se sumieron en un fraternal abrazo. "Bienvenido a casa" dijo Cena.

El abrazo entre los antaño rivales sin duda conmovió a los fans, que recibieron la vuelta de The Rock con una de las cinco ovaciones más sonoras de la carrera de Johnson, según él mismo dijo en X (la red social antes conocida como Twitter). Y es que Johnson llevaba sin aparecer en un evento de la WWE desde 2019.

I was - I’m still - completely blown away by this crowd reaction in Denver this past Friday night on SMACKDOWN.



My appearance was a 💯 surprise to everyone and this crowd of 14,000 erupted with the roar of 100,000 strong.



Top 5 loudest crowd reaction of my career 🤯🥹🙏🏾… pic.twitter.com/IYXcD0yCzN