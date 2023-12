James Gunn explica como encaja la temporada 2 de El Pacificador en la cronología de su nuevo Universo DC

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

James Gunn ha dado nuevos detalles sobre la situación de la segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker). La serie protagonizada por John Cena fue muy celebrada por los fans, pero el tiempo ha pasado y los nuevos episodios siguen sin llegar a HBO Max.

A través de la red social Threads, el cineasta y copresidente de DC Studios fue preguntado por un fan acerca del momento en el que tendrá lugar esa nueva entrega de El Pacificador. "¿Será parte del Capítulo 1 del DCU?", preguntaba el seguidor. Una pregunta que tuvo una respuesta clara y concisa.

"Sí", afirma Gunn. De esta forma, el director confirma que la nueva tanda de capítulos se desarrollará a la vez que otras producciones como Superman: Legacy, Creature Commandos, Supergirl: Woman of Tomorrow o The Brave and The Bold. El pasado mes de enero, el ejecutivo lanzó el calendario de ese Capítulo 1 del DCU junto a Peter Safran, copresidente de la compañía.

Ambos desvelaron la llegada de hasta diez proyectos entre películas y series. Pero entre ellas no se encontraba la temporada 2 de El Pacificador. Algo que llamaba la atención, pues Gunn había asegurado solo unos meses antes que ya estaba trabajando en ella. Finalmente, la serie sí formará parte de la primera fase del nuevo universo cinematográfico.

Se desconoce, eso sí, cuándo llegará a las pantallas de todo el mundo. Por ahora, Gunn está desarrollando Superman: Legacy, que se estrenará en cines el 11 de julio de 2025. A ello se suman sus tareas como jefe de DC Studios. Por tanto, es probable que el rodaje de El Pacificador no pueda comenzar hasta después del estreno de la película del Hombre de Acero.