Vin Diesel explica el regreso de Dwayne Johnson a Fast and Furious: “No ha sido tarea fácil”

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

La décima entrega de la saga Fast and Furious, Fast X, dejó numerosas sorpresas para los fans que afectarán al futuro de la franquicia. Una de ellas fue el regreso de Dwayne Johnson como el agente Luke Hobbs. Pese a negarse a volver años atrás, finalmente The Rock se unió de nuevo al universo Fast. Algo que Vin Diesel ha explicado.

Tal y como informa Entertainment Tonight, la versión física en Blu-Ray de Fast X incluye material adicional del filme. En una de las piezas, Diesel reconoce que el retorno de Johnson como Hobbs era absolutamente necesario de cara a las próximas películas de Fast and Furious.

"No fue una tarea fácil, porque se ha creado mucho en este universo", comienza el actor de Dominic Toretto acerca de las numerosas tramas y personajes que han ido uniéndose a la franquicia con el paso de los años. "Para unir todas esas historias, este personaje necesitaba volver a la mitología", añade en referencia a Hobbs.

Johnson fichó por Fast and Furious en la quinta entrega de la saga. Sin embargo, numerosos problemas personales con Diesel en Fast and Furious 8 (2016) le llevaron a abandonar el proyecto cinematográfico tras culminar con el spin-off Hobbs and Shaw. Pero, de cara a Fast X, en la que el pasado de la Familia llega para atormentarles, necesitaban de la presencia del gigantesco agente.

"El verano pasado, Vin y yo dejamos todo el pasado atrás. Lideraremos con hermandad y determinación, y siempre cuidaremos de la franquicia, los personajes y los fans que amamos. He construido mi carrera en base a la mentalidad de 'La audiencia es lo primero', y eso siempre servirá como mi estrella guía", comentaba Johnson tras el estreno de Fast X.

Además, el intérprete también anunciaba que Hobbs no solo regresaba como secundario de lujo en la nueva aventura de Toretto frente al malvado Dante, sino que protagonizará una nueva película en solitario. "La próxima película de Fast & Furious en la que veréis al legendario agente de la ley será la película HOBBS, que servirá como capítulo fresco y preparativo para FAST X: Parte II", confirmaba.

El filme aún no tiene fecha de estreno y, ante la huelga de guionistas y actores, podría retrasarse. En cualquier caso, el futuro de Fast and Furious vuelve a estar ligado a la nueva relación de Diesel y Johnson. Algo que, ante todo, supone una gran alegría para los fans de la saga.