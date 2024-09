Un veterano de Marvel, elegido como Hal Jordan en la serie de Green Lantern

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Lanterns, la serie en imagen real de Linterna Verde es una de las producciones más esperadas del nuevo Universo DC que James Gunn y Peter Safran están armando. Ahora, nuevas informaciones aseguran que Josh Brolin está muy cerca de interpretar al más emblemático de estos guardianes espaciales: Hal Jordan.

Jordan ocupa, fuera de toda duda, un lugar de honor en las grapas de DC. La única vez que el personaje apareció en carne y hueso fue cuando Ryan Reynolds lo encarnó en la fallida película de Martin Campbell (La máscara del Zorro) de 2011.

Desde entonces, muchos esperan ver una nueva encarnación en imagen real del héroe del anillo esmeralda, algo que podría estar muy cerca de suceder. Y todo apunta a que Brolin será quien interprete a Hal Jordan en Lanterns.

Según sugiere Nexus Point News, a Brolin le han ofrecido el papel para el que también sonaban nombres como el de Glen Powell (Top Gun: Maverick). No obstante, el medio también señala que no se encuentra oficialmente negociando su fichaje y se desconoce si aceptará o declinará la oferta.

Esto es algo que parece respaldar Jeff Sneider. El sobradamente conocido insider ha dejado caer en su cuenta de X que, además de ofrecerle al actor ser Jordan, Stephen Williams (Westworld) está en conversaciones para dirigir el episodio piloto de Lanterns.

BREAKING: As hinted in my last newsletter... JOSH BROLIN has been offered the role of Hal Jordan in HBO's big-budget sci-fi series LANTERNS. Plus, which one of Damon Lindelof's WATCHMEN collaborators is being eyed to direct the pilot?https://t.co/t7R6Zf9Zb4