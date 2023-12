Un actor de The Boys quiere ser Green Lantern en el nuevo DCU

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

El Universo DC de James Gunn y Peter Safran continúa tomando forma a medida que los ejecutivos anuncian nuevos fichajes y más detalles sobre sus proyectos. Ahora, un actor ya familiarizado con el género de superhéroes se ha ofrecido como pretendiente para el papel de Linterna Verde.

Patrick Schwarzenegger, que da vida a Golden Boy en Gen V, el spin-off de The Boys, ha asegurado que no le importaría fichar por DC como el icónico personaje esmeralda. "No estoy a esas cosas, las teorías y demás. No estoy al tanto", comenzaba. "Pero estoy disponible", reconocía a continuación.

De esta forma, el intérprete abre las puertas a una posible llamada de Gunn y Safran para unirse al DCU como Hal Jordan. Este personaje, junto a John Stewart, será quien encabezará la serie Lanterns en HBO Max, según los rumores.

Además de ellos dos, el DCU ya cuenta con un tercer Linterna Verde, Guy Gardner. Este será un secundario en la película Superman: Legacy que escribe y dirige el propio James Gunn. El actor que le dará vida será Nathan Fillion, aunque se desconoce si regresará para la mencionada serie en el futuro.

Por ahora, poco se sabe acerca del proyecto. No existe ningún actor, director, guionista ni personaje confirmado por parte de DC Studios. Tampoco hay una fecha de estreno aproximada, aunque Lanterns formará parte del Capítulo 1: Dioses y Monstruos del DCU.

En cualquier caso, Schwarzenegger ha dejado la pelota sobre el tejado de Gunn y Safran, que ahora deberán decidir si se plantean hacerse con los servicios del actor o si desechan la propuesta. El joven californiano se ha dado a conocer a nivel mundial con Gen V, aunque su carrera comenzó en el año 2006. Fichar por DC sería un nuevo salto profesional para él.