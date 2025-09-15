Tras triunfar en los Emmy, Hacks terminará en HBO Max con su quinta temporada

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Desde los Premios Emmy 2025, donde The Studio se ha alzado como la gran triunfadora de la noche, llegan importantes novedades sobre uno de los proyectos que no han faltado a su cita con los Emmy en sus últimas ediciones: Hacks. Hannah Einbinder, que ha ganado el galardón a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel en Hacks, confirmó que la ficción de HBO Max, que también se alzó con el premio a la mejor actriz protagonista de comedia para Jean Smart, concluirá con su quinta temporada.

"Vamos a empezar a rodar la semana que viene, y saber que es la última temporada hace que sea realmente agridulce", ha declarado Einbinder en la alfombra roja a E! News, confirmando tanto la inminencia del rodaje como el carácter definitivo del mismo. "Creo que es lo correcto. Es bueno hacer algo las veces que deba hacerse y no alargarlo más de la cuenta", ha añadido la actriz, que interpreta a Ava Daniels en la serie.

La decisión de cerrar Hacks tras cinco entregas no llega por sorpresa, pues los creadores, Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, a menudo han explicado que la historia tenía un arco finito: "Sabemos dónde termina la serie. La escena final del episodio final ha estado en nuestras mentes desde 2015 y estamos emocionados por llegar allí", afirmó Downs en una entrevista con Variety en mayo. De hecho, aunque en sus declaraciones más recientes ya no lo han repetido, durante los inicios del proyecto se refirieron a Hacks en más de una ocasión como una serie de cinco temporadas.

Desde su estreno en 2021, Hacks explora la relación profesional y emocional entre Deborah Vance (Smart), leyenda de la comedia en Las Vegas que intenta reimaginar su carrera, y Ava Daniels (Einbinder), guionista millennial de talento afilado y vida caótica. El choque generacional deviene en una mentoría plagada de fricciones, giras, reinvenciones y decisiones dolorosas sobre cómo sostener una voz artística en la industria del espectáculo.

Con la temporada 5 ya planificada y la producción inminente, el equipo aspira a cerrar la evolución de Deborah y Ava manteniendo el pulso creativo que le ha valido el respaldo de crítica y Academia. La renovación se oficializó en mayo, antes del desenlace de la temporada 4, lo que ha permitido preparar un último acto sin prisas y con ambición de epílogo.

La comedia acumula una notable trayectoria en su historia en los Emmy, con 10 premios hasta la fecha. Entre sus hitos figuran el de mejor serie de comedia en 2024 y las cuatro victorias de Jean Smart como mejor actriz en una serie de comedia en 2021, 2022, 2024 y 2025, que, laureada también en la edición más reciente, lleva cuatro de cuatro con su interpretación como Deborah Vance.