Jean Smart regresa en la cuarta temporada de Hacks: "Deborah Vance nunca deja de sorprenderme"

LOS ÁNGELES, 11 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Los amantes de Hacks están de enhorabuena. La aclamada serie de comedia galardonada en los Emmy, los Globos de Oro y los Critic's Choice Awards ha estrenado su cuarta temporada en Max este viernes 11 de abril. Y, según avisa su protagonista, Jean Smart, estará cargada de "sorpresas".

En esta nueva entrega, las tensiones aumentan cuando Deborah Vance (Jean Smart) y Ava (Hannah Einbinder) se lanzan a la aventura de sacar adelante su propio programa nocturno. Con Los Ángeles como nuevo telón de fondo y más sátira detrás de las cámaras que nunca, la serie continúa cautivando al público por su profundidad emocional y sentido del humor.

La actriz Jean Smart se mete de nuevo en la piel de la legendaria comediante Deborah Vance. Durante una rueda de prensa celebrada recientemente en Los Ángeles, la protagonista indiscutible de la serie reflexión sobre el arco emocional de su personaje. "Esta temporada es un poco eso de 'ten cuidado con lo que deseas'", afirmó Jean entre risas.

"La presión le afecta. Tengo que dar crédito al equipo de guionistas, me siguen sorprendiendo. Han sabido mantener la dinámica entre Deborah y Ava, que es parte del gran atractivo para el público. Eso era lo que más miedo me daba después de la primera temporada, pero no solo se ha mantenido: ha mejorado... y se ha vuelto más cruel y despiadada".

La nueva dinámica entre Deborah y Ava se cuece a fuego lento en los nuevos episodios. Hannah Einbinder describe a su personaje como alguien que, aunque sigue fiel a su esencia, se ve obligada a "hablar el idioma de Deborah". Según ella, "Ava tiene que adaptarse al terreno de juego, y eso le da un punto de rival que ha sido muy interesante de interpretar".

Smart, que en la serie encarna a una leyenda del stand-up en plena reinvención profesional, encuentra en su compañera de reparto una cómplice perfecta. "Interpretar cualquier escena con Hannah es fácil. Está presente, es auténtica. Lo ves en su mirada", confesó.

Einbinder, por su parte, añadió que trabajar con Jean es como "una danza fluida", y destacó la profunda conexión que ambas tienen con sus personajes. "Encarnamos esa tensión y esa energía rara de forma natural, y el guion nos guía".

UN NUEVO TERRENO QUE EXPLORAR

La cuarta temporada se adentra en un terreno nuevo y electrizante: el universo de los programas nocturnos de televisión. Paul W. Downs, cocreador y actor en la serie, explicó que esta evolución era algo que tenían planeado desde el principio: "Siempre supimos que queríamos que Deborah consiguiera su propio late night. Hay mucho drama y comedia detrás de ese mundo, ha sido muy divertido explorarlo".

Lucia Aniello, codirectora y guionista, subrayó el cambio de escenario como una nueva oportunidad narrativa: "Ponerlas a ambas en un entorno de oficina ha sido un reto novedoso. Es un espacio muy reconocible para el público, y además añadimos el caos de levantar un show desde cero", señala.

Mientras otras series pierden fuelle con el paso de las temporadas, Hacks parece reinventarse con cada entrega. Paul W. Downs atribuye esa resiliencia a la experiencia compartida del equipo: "Empezamos en plena pandemia, antes incluso de las vacunas, con dos mascarillas y un protector facial. Hemos pasado por todo: incendios, pérdidas... Eso nos ha unido y se refleja en la serie. Comedia y tragedia coexisten, al igual que en la vida misma".