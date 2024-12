Tripulación Perdida (Skeleton Crew) 1x04: ¿Qué es At Achrann, nuevo planeta de Star Wars?

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La serie de Star Wars, Tripulación Perdida (Skeleton Crew), ha llegado a su ecuador con el estreno de su cuarto episodio. El capítulo, titulado No recuerdo ningún At Attin, no solo sigue explorando el misterio alrededor del planeta natal de los niños, sino que además introduce un nuevo mundo al universo conocido de Star Wars... el oscuro At Achrann.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los primeros compases del episodio 4 de Tripulación Perdida, Wim y sus amigos creen haber encontrado al fin At Attin, pero en cuanto su nave aterriza en el planeta se dan cuenta de que algo no va bien. El mundo está cubierto de una espesa niebla, no parece haber nadie alrededor y el parque que encuentran lleva mucho tiempo abandonado. "Se parece a At Attin, pero no lo es", observa Neel.

"Sí que es como nuestro planeta, pero Kh'ymm dijo que existían otros mundos ocultos que fueron destruidos, a lo mejor este es uno de ellos, fundado a la vez que At Attin", señala KB, después de que Fern descarte la teoría de Wim de que es su mundo, pero en el futuro. Pronto se revela que, efectivamente, el planeta no es At Attin sino que recibe el nombre de At Achrann.

Y es que, en el capítulo anterior, Kh'ymm la alienígena con apariencia de búho conocida de Jod Na Nawood, enseñó al grupo un pergamino que mostraba las Joyas de la Antigua República, "fastuosos planetas que se mantuvieron ocultos por seguridad". La criatura les dijo también que todos habían sido destruidos hacía tiempo... excepto At Attin. Así, los niños descubren que At Achrann no es tan idílico como su planeta natal, sino que se trata de un mundo decadente, asolado por la guerra entre bandos.

Más tarde, Hayna, hija del líder de uno de los bandos, lleva a los niños y Jod hasta el Santuario Caído, algo que los pequeños enseguida identifican como una "versión de la Torre del Supervisor" de su propio mundo. Allí, el grupo descubre unas columnas con los nombres y coordenadas galácticas de las nueve Joyas de la Antigua República, aunque precisamente las de At Attin fueron destruidas en el pasado por uno de los propios integrantes del grupo, el droide SM-33.

Puesto que SM-33 estaba en la nave que los niños encontraron abandonada y enterrada en una colina en At Attin, es de suponer que tanto él como su capitán pasaron antes por At Achrann, probablemente tratando de dar con el mítico planeta de las leyendas... y quizá borrando después toda forma de llegar a él para que nadie pudiese seguir sus pasos.

LA OSCURIDAD DE AT ACHRANN

En todo caso, la revelación de que SM-33 estuvo anteriormente en ese planeta deja claro que, aun entonces, este estaba en guerra. De hecho, Hayna parece no conocer otra cosa y ser incapaz de imaginar siquiera la posibilidad de una paz duradera. Según señala Screenrant, At Achrann es así un reflejo de cómo en la galaxia cada nueva generación hereda los problemas y conflictos de la anterior, un trasfondo recurrente en la saga Skywalker.

Por otro lado, tal y como también apunta el medio estadounidense, el propio nombre del planeta remite a una realidad oscura. Y es que, si bien este podría no significar nada en el universo Star Wars, parece derivar de la palabra con la que en la mitología griega se designaba a uno de los ríos del Inframundo, el Aqueronte.