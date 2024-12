Dónde encaja Tripulación Perdida en el timeline de Star Wars

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Tripulación Perdida (Skeleton Crew) ya ha aterrizado en Disney+. Tras el desembarco de sus dos primeros episodios, no son pocos quienes se preguntan dónde encaja la nueva serie de Star Wars en el timeline de la saga galáctica. El universo creado por George Lucas ha continuado expandiéndose más allá de la gran pantalla. Lo ha hecho con series como El libro de Boba Fett, The Mandalorian o, más recientemente, The Acolyte, que transportó a los espectadores hasta la era de la Alta República.

Con el reciente estreno de Tripulación Perdida, surge la inevitable cuestión de cómo encaja la nueva serie de Star Wars dentro de la cada vez más poblada cronología oficial de la franquicia.

Su trama se sitúa cinco años después de los eventos relatados en el Episodio VI: El retorno del Jedi. Es decir, transcurre prácticamente al mismo tiempo que The Mandalorian en una época en la que el Imperio ha caído tras la victoria de Luke Skywalker sobre el Emperador Palpatine.

Sin embargo, esto no parece ser así del todo en los primeros compases del 1x01 de Tripulación Perdida. La secuencia inicial de la ficción protagonizada por Jude Law muestra a un carguero siendo asediado sin cuartel por unos piratas espaciales y, en un momento determinado, el capitán les explica que no llevan a bordo créditos de la República.

Esto sugiere que los eventos de Tripulación Perdida tienen lugar cerca del final de la guerra contra el Imperio Galáctico, un período en el que la Nueva República aún estaba consolidándose y los remanentes imperiales siguen manteniendo el control de ciertas zonas. En cambio, en The Mandalorian se percibe un mayor control de la República sobre la galaxia.

El hecho de que no haya sido así al comienzo de Tripulación Perdida apunta a un momento anterior en el que la Nueva República todavía no había asentado su poder e influencia. Es decir, aún tendrían dificultades para asignar naves escoltas para proteger a los cargueros.

Por tanto, parece lógico pensar que la ficción tenga lugar durante la temporada 1 de The Mandalorian, puede que incluso algunos años antes. A fin de cuentas, tanto la serie protagonizada por Pedro Pascal como Ahsoka, con Rosario Dawson encarnando a la legendaria Jedi, se ubican actualmente en el 11 DBY.

Es muy probable que cada nuevo episodio de Star Wars ofrezca más pistas sobre el momento cronológico exacto en que se desarrolla la historia protagonizada por Law. Sea como fuere, por ahora, toca esperar para saberlo.