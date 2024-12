Tripulación Perdida: Jude Law adelanta el origen de su "jedi" en Skeleton Crew y dice que realmente puede usar la Fuerza

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

El tercer capítulo de Tripulación Perdida (Skeleton Crew) ha estado repleto de momentos realmente emocionantes y revelaciones. Pero lo que todos quieren saber es si Jod Na Nawood es realmente un Jedi. Jude Law, quien encarna al personaje en la serie de Star Wars, ha arrojado nueva luz al respecto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tripulación Perdida ha revelado por fin la verdadera identidad de Na Nawood: Jack Carmesí (Crimson Jack), el pirata con el que los niños se topan durante el primer episodio en la prisión del puerto espacial. Law ha revelado en una entrevista con Entertainment Weekly si, pese a ello, su personaje es un Jedi o, al menos, capaz de emplear la Fuerza.

Su respuesta ha sido de lo más reveladora. "Eso no se revela por completo hasta prácticamente el final, cuando exploras más a fondo su historia y comprendes por qué podría ser un usuario de la Fuerza y tener sensibilidad a ella", argumentó, dando a entender que Jod sí tiene una conexión con la Fuerza.

"Era un detalle que siempre estuvo ahí, aunque [los creadores Jon Watts y Christopher Ford] y yo lo revisamos minuciosamente para cerciorarnos de estar completamente de acuerdo sobre su origen y lo que le sucedió", añadió Law. "Es bastante interesante, pero diría que una página muy reveladora de su pasado es que no ha tenido infancia, sino que se la han arrebatado y, por eso, mira a los niños con cierto desdén. Para él, solo son pequeños adultos. ¿Por qué no entienden que tienen que seguir adelante y sobrevivir? ¿Por qué son tan inexpertos? No tiene un verdadero concepto de la inocencia", sentenció Law.

El hecho de que Law insinúe que le arrebataron su niñez es especialmente interesante. Y es que podría estar aludiendo a la Orden 66 ejecutada por el Emperador Palpatine para borrar a los Jedi de un plumazo. Tal vez Jod viviese en el templo cuando tuvo lugar la masacre. Eso explicaría que no haya tenido infancia y su recelo hacia los demás.

Otra posibilidad es que Jack Carmesí también podría ser un mote adoptado por varios piratas a lo largo del tiempo y, por tanto, la versión del personaje de Law no tendría por qué corresponderse con la presentada en los cómics de Star Wars de 1977, como un rival de Han Solo, aunque, por ahora, toca esperar para saberlo.