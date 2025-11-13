It Bienvenidos a Derry aborda uno de los grandes misterios de Pennywise: ¿Por qué los que se van lo olvidan? - WARNER BROS/HBO

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry continúa su andadura en HBO Max, expandiendo el universo creado por Stephen King pero manteniéndose fiel a su mitología. Y es que en su tercer episodio ya ha hecho referencia a uno de los grandes misterios del villano titular, abordando cómo aquellos que se marchan de la ciudad pronto olvidan todo lo referente a Pennywise.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ya en la cinta de 2019, It. Capítulo 2, se mostraba cómo casi todos los integrantes del Club de los Perdedores habían borrado de su memoria lo ocurrido en 1989, cuando de niños se enfrentaron al malvado payaso asesino. El único que conservaba sus recuerdos y llama al resto cuando It regresa era Mike Hanlon, que había permanecido en Derry, al contrario que sus amigos.

La película deja claro así que, cuanto más se aleje uno de la ciudad, más borrosos se volverán sus recuerdos sobre los horrores allí sucedidos, un fenómeno que también refleja la serie de HBO Max. Y es que en el episodio 3 se revela que el general Francis Shaw (James Remar) no solo había estado 27 años atrás en la población, sino que había sobrevivido al ataque de Pennywise gracias a la ayuda de Rose (Kimberly Norris Guerrero).

Cuando ambos se reencuentran, ya adultos, Francis revela que no se acordaba de nada hasta que regresó a Derry. "No eres el primero... No importa cuánto tiempo pases aquí. Cuanto más te alejas, más parece desvanecerse todo. Algunos dirían que es lo mejor. No lo sé. Tiene su encanto", señala Rose, explicando esa extraña amnesia tal y como en los filmes lo hacía Mike.

Aunque ni el libro, ni las películas ni, por el momento, la serie, ahondan en las razones del extraño fenómeno, lo cierto es que este parece tener un fuerte componente geográfico. Además, la novela sugiere que se trata de la combinación de un mecanismo de defensa natural (una metáfora de la represión del trauma y la necesidad de confrontarlo) y un componente sobrenatural.

Por otro lado, en su tercer capítulo, la serie parece indicar que It estaría atrapado en un área específica, Derry, dando pie a dos teorías. Según señala ComicBook, una posibilidad sería que la poderosa y malévola entidad causara intencionadamente la pérdida de memoria como método para supervivencia, evitando que nadie regresase con ayuda externa (esto explicaría también por qué los adultos parecen ciegos ante sus horrores).

Otra opción, menos plausible, sería que la misma fuerza que lo mantiene allí (quizá una entidad benévola) sea responsable también de la amnesia, quizá como una barrera de protección para que nadie lo libere por error... o incluso para permitir que los pocos que han sobrevivido tras cruzarse en el camino de It puedan rehacer sus vidas.

En todo caso, lo que es seguro es que, sea lo que sea lo que provoca la pérdida de memoria, tiene sus limitaciones. En las películas, a Mike le basta con mencionar Derry para que a Bill le asalte su traumático pasado y en la serie, en cuanto Francis regresa a la población, sus recuerdos regresan