Espectacular tráiler del remake en imagen real de Vaiana, con Dwayne Johnson como Maui - DISNEY

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

El 8 de julio de 2026 llegará a los cines la adaptación en imagen real de Vaiana. Entretanto, Disney ha lanzado un espectacular tráiler que muestra a Catherine Laga'aia en el papel de la protagonista y a Dwayne Johnson luciendo imponente como el semidios Maui.

"En una isla, una chica destaca en la multitud, ella ama al mar y a su pueblo, de su familia es la luz...", se oye cantar a una mujer mientras Vaiana camina al lado de su abuela al inicio del adelanto. "Vaiana, ¿sabes quién eres de verdad?", le pregunta su abuela a la joven.

Instantes después, Vaiana contempla a una misteriosa figura subida a una embarcación dentro de una cueva. "Más allá del arrecife, una terrible oscuridad ha dado con nosotros. Vaiana, el océano te ha elegido", afirma su abuela.

"Encuentra a Maui, devuelve el corazón de Te-Fiti y sálvanos a todos", añade la anciana. Es entonces cuando las imágenes muestran a Johnson transformado en el imponente semidios Maui.

"El título es Maui, cambiaformas, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres", dice el guerrero ante Vaiana en la playa. "Ah, y las mujeres, ellas también, los hombres y las mujeres", asegura, soltando un sonoro resoplido.

En ese instante, Maui se lanza sin dudar por un acantilado y se transforma en una ballena para asombro de Vaiana mientras cae al mar. "Necesito tu ayuda", le implora ella. "Yo no me embarco con una mortal", responde el semidios.

"Mi isla, mi pueblo, no sobrevivirán si no lo conseguimos. El océano me eligió por algún motivo y a ti también te eligió", contesta Vaiana a un cada vez más convencido Maui. Al verla decidida, el curtido guerrero cambiaformas la advierte de los peligros que les deparará su aventura.

"¿Lista para ser una heroína?", le pregunta Maui mientras el avance muestra una vibrante escena en la que empuña su anzuelo mágico en una barca. Acto seguido, las imágenes también muestran un primer vistazo a la deidad Te-Fiti y a los simpáticos y feroces guerreros kakamora.

"En esta adaptación en acción real de Disney de la aventura animada nominada al Oscar, Vaiana (Catherine Laga'aia) responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por el ganador de un Emmy y un Tony, Thomas Kail (Hamilton), esta adaptación en imagen real de Vaiana, el filme de Disney nominado al Oscar a mejor largometraje de animación en 2016, también cuenta en su reparto con John Tui, como el padre de la protagonista; la actriz samoano-neozelandesa Frankie Adams, que interpreta a la madre de Vaiana, Sina; y a Rena Owen, como la venerada abuela de Vaiana, Tala.

Johnson, junto a Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, son los productores. Por su parte, Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Auli?i Cravalho, quien interpretó a Vaiana en las dos cintas de animación de Disney, son los productores ejecutivos.