El tráiler de Linternas, el True Detective de DC, divide a los fans: "Se llama Linterna Verde y el traje es marrón"

Este agosto llegará a HBO Max Linternas, serie de DC Studios que sitúa en primer plano a un veterano Hal Jordan que entrena a un novato John Stewart, recién incorporado a la fuerza de vigilancia intergaláctica. Descrita por James Gunn como una especie de "True Detective con un par de Linternas Verdes", el primer tráiler de la ficción no ha estado exento de polémica y descontento por su tono terrenal y, especialmente, por el traje del protagonista.

El avance pone el foco en la relación entre maestro, interpretado por Kyle Chandler, y discípulo, encarnado por Aaron Pierre, una dupla atravesada por la fricción y el contraste generacional, pero lo hace alejándose del verde y la grandilocuencia cósmica asociada al imaginario de los Linternas Verdes. Por esta razón, parte del público ha cargado contra el proyecto, que en su lugar enmarca esa dinámica en un thriller criminal ambientado en la América profunda, donde Jordan y Stewart investigan un asesinato y se topan con un ambiente enrarecido, hostil y cargado de secretos.

La apuesta por un tono más cercano al drama criminal que a la ciencia ficción superheroica, así como la ausencia de grandes estallidos verdes en pantalla, es una de las grandes críticas que ha recibido el adelanto. Según indican múltiples fans en redes sociales, echan en falta el componente más fantástico del imaginario de Linterna Verde. Hay anillos, pero no se ven en acción de forma explícita, y se sugieren momentos sobrehumanos, pero el montaje corta justo cuando podría estallar lo espectacular.

"Es como si los editores se hubieran propuesto no tener ni un solo fotograma visible del color verde", "Seré honesto, como serie parece que va a ser realmente buena, pero como proyecto de Linterna Verde absolutamente terrible", "¿Qué cojones es esta mierda? ¡No pedí una imitación de True Detective!", "Os habéis olvidado de añadir color", "No parece tener nada que ver con los Green Lanterns y no logra atraer a las personas que aman a Green Lantern como superhéroe", rezan algunos de los tuits de usuarios descontentos con el tráiler.

A pesar de estas reservas, el vistazo a Linternas también ha encontrado defensores que valoran precisamente su contención y su voluntad de mantener los pies en la tierra, interpretándola como una maniobra para diferenciar la serie de otras propuestas superheroicas y, en particular, de las de escala cósmica.

EL POLÉMICO TRAJE DE HAL JORDAN

Sin duda, el elemento más discutido del tráiler ha sido el traje de de Hal Jordan. Aunque en el vídeo apenas hay un vistazo fugaz al uniforme, que aparece colgado en un armario, ha bastado para recibir críticas por su color apagado y más cercano al marrón que al verde vivo que caracteriza a los Linternas Verdes. Además, la polémica se intensifica porque en los cómics el atuendo suele manifestarse como una construcción de energía creada con el poder del anillo, pero en la serie es una prenda física.

"Se llama Linterna Verde. El puto traje es marrón", "Este podría ser el peor primer vistazo a un traje de superhéroe que he visto", "Linterna Marrón", "Supongo que por esto la serie no se llama Linternas Verdes", "Si le quitamos el logo, ¿qué hace que este traje sea un traje de Linterna Verde?", señalan algunos de las decenas de mensajes contra del atuendo de Hal Jordan.

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LINTERNAS?

Chris Mundy, responsable de Ozark y guionista en la cuarta temporada de True Detective, ejerce de showrunner de Linternas, que tendrá ocho episodios. Damon Lindelof, cocreador de Perdidos y Watchmen, y Tom King, guionista de DC Cómics conocido por Supergirl: Woman of Tomorrow, son cocreadores y productores ejecutivos.

"La serie sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos arrastrados a un oscuro misterio con base en la Tierra mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", reza la sinopsis oficial de Linternas.

Además de Chandler y Pierre como Hal Jordan y John Stewart, el reparto de Linternas cuenta con Ulrich Thomsen como Sinestro, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan como Zoe y Nathan Fillion como Guy Gardner, personaje que ya interpretó en Superman y El Pacificador.