El creador de Linternas confirma un detalle clave sobre los poderes de John Stewart en la serie del DCU

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

Linternas (Lanterns) desembarcará en HBO Max en algún punto de 2026. Chris Mundy, su creador, ha confirmado un detalle crucial sobre los poderes de John Stewart, a quien interpretará Aaron Pierce en esta serie del DCU, que también estará protagonizada por Kyle Chandler, el cual dará vida a Hal Jordan.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Una de las cosas que abordamos desde el principio fue que los poderes de Green Lantern, en buena medida, se basan en la creatividad", explicó Mundy a Men's Health. "Para crear cosas con los anillos de los Linternas, tienes que imaginarlo en tu mente pero también, de algún modo, desde tu alma", añadió. "¿Cómo se materializa? ¿Qué experimenta?", se cuestionó el guionista.

"Me imagino que no es muy diferente a ser escultor o pintor", continuó Mundy. "Aaron tenía que demostrar que John podía desarrollar esa capacidad. Y lo consiguió: captó que John valoraría ese aspecto de sus poderes. Siempre bromeábamos diciendo que Hal únicamente quiere machacarlo todo con un gran puño verde", expresó.

Como bien sabrán los fans del DCU, a Jordan y Stewart les une una gran amistad y su juramento al cuerpo de los Linternas Verdes. Pero ambos son diametralmente opuestos y tienen una manera muy distinta sobre cómo actuar y abordar las situaciones. En el caso de este último, también se debe a su pasado militar.

"[John] fue francotirador de los Marines, lo cual exige un tipo particular de concentración y disciplina. Tras su paso por los Marines, se convierte en arquitecto, de manera que también hay una faceta artística en él. Son muchos rasgos que un actor tiene que saber transmitir. Y Aaron, con su formación teatral, entiende muy bien esa parte física del personaje", argumentó Mundy.

"Hablamos mucho de eso: ser Marine es el trabajo de John, pero no define toda su personalidad", señaló. "Es tan artista como Marine. Existe un equilibrio muy real entre lo físico y lo artístico que en Aaron se da de manera orgánica y creo que eso es esencial", destacó.

En cuanto a la relación de Stewart con Jordan, el guionista sostiene que Hal es el tipo de persona a la que conoces y no sabes si cae bien o quieres pegarle. John, en cambio, según apunta Mundy, "tiene una serena presencia autoritaria, y considero que eso es importante tanto para la dinámica entre ellos como para la historia que estamos contando".

Las últimas informaciones indicaban que Chandler solo se ha comprometido con el papel de Jordan para Linternas. Esto sugiere que cedería el testigo a John Stewart como el protector del Sector 2814: la Tierra, y también marcaría la única incursión del actor en el DCU de James Gunn y Peter Safran. Linternas seguirá al nuevo recluta John Stewart y al legendario Linterna Hal Jordan, dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos. Además de Chandler y Pierre, Linternas también cuenta en su reparto con Kelly Macdonald como la sheriff Kerry, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan como Zoey y Ulrich Thomsen como Sinestro.

Asimismo, tras Superman, Nathan Fillion volverá a interpretar en la ficción a Guy Gardner, aunque hasta el momento se desconoce si será un cameo o si tendrá un papel destacado en la trama. Producida por HBO junto a Warner Bros. Televisión y DC Studios, la ficción tiene por showrunner a Chris Mundy (True Detective), quien coescribe el episodio piloto junto a Damon Lindelof (Watchmen/The Leftovers) y Tom King.

Los dos primeros capítulos están dirigidos por James Hawes, mientras que tanto Mundy y Lindelof como King y Hawes ejercen además como productores ejecutivos de Linternas junto a James Gunn, Peter Safran y Ron Schmidt.