Matthew McConaughey y Cole Hauser protagonizarán la nueva serie del creador de True Detective

Hace apenas unos meses se daba a conocer que Matthew McConaughey, que protagonizó junto a Woody Harrelson la aclamada primera temporada de True Detective, estaba en conversaciones para unirse a una cinta sobre el investigador privado Mike Hammer, que contaría con un guion de Nic Pizzolatto, el creador de la ficción de HBO. Y, según las últimas informaciones, este no será el único proyecto en el que el actor y el realizador vuelvan a colaborar en un futuro próximo.

Según apunta Deadline, McConaughey y Cole Hauser protagonizarán y ejercerán de productores ejecutivos de una serie de Pizzolatto y Skydance Sports para Netflix.

Por el momento, el proyecto carece de título y los detalles son escasos, pero se cree que girará en torno a dos hermanos (presumiblemente encarnados por McConaughey y Hauser, que habrían estado barajando la idea desde hace décadas) y que estará ambientado en el mundo del fútbol americano.

Como ya se ha mencionado, McConaughey estaría también en conversaciones para protagonizar un filme escrito por Pizzolatto y basado en las novelas de Mickey Spillane y Max Allan Collins sobre el investigador privado Mike Hammer. En cuanto a otros proyectos del actor, este tiene pendiente de estreno Laberinto en llamas (The Lost Bus), que llegará en otoño de este año a algunos cines y a Apple TV+. Además, el intérprete volverá a compartir pantalla junto a Harrelson en la serie Brothers.

Por su parte, Hauser, conocido por haber encarnado a Rip Wheeler en Yellowstone, retomará este papel en un spin-off titulado provisionalmente The Dutton Ranch.