Pennywise regresa en el primer y espeluznante tráiler de It: Bienvenidos a Derry

MADRID, 20 May. (CulturaOcio) -

Aunque aún no cuenta con una fecha de estreno concreta, It: Bienvenidos a Derry, la serie sobre el payaso Pennywise que funcionará a modo de precuela de las películas de Andy Muschietti de 2017 y 2019, llegará a Max en algún punto de este 2025, en otoño. Y para ir abriendo boca, la plataforma ya ha lanzado un primer y espeluznante tráiler con Bill Skarsgard volviendo a encarnar a la malvada entidad salida de la mente de Stephen King.

El adelanto, de casi dos minutos de duración, comienza con un niño andando por una carretera helada en medio de la noche. Un coche se detiene cuando levanta la mano y lo recoge. "Ahora dinos dónde está tu casa y te llevaremos de vuelta con tus padres, sano y salvo, ¿vale?", le dice el conductor, a lo que el joven se limita a responder que "cualquier sitio menos Derry".

El tráiler sigue con una familia que acaba de mudarse a la icónica ciudad ficticia de Maine, donde varios niños han desaparecido sin dejar rastro en los últimos meses. Como ya ocurría en It, son los propios adolescentes los que deciden tomar cartas en el asunto e investigar el caso. "Ningún adulto va a creer lo que vimos", dice uno de los personajes, mientras que otro señala que no es la primera vez que ocurre algo similar en Derry.

