Tétrico primer avance de It: Bienvenidos a Derry, la serie precuela de Pennywise

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

En 2025, Max estrenará It: Bienvenidos a Derry, serie ambientada décadas antes de las películas de Andy Muschietti de 2017 y 2019. La plataforma de streaming lanzó hace días las primeras fotos de la ficción, y ahora ya se ha podido ver un primer avance.

Max ha lanzado un vídeo anunciando sus lanzamientos para 2025. En el avance se puede ver a un grupo de niños, y uno de ellos le pregunta a otro qué ha visto. "Un payaso", contesta el joven, que aparece en otra escena siendo arrastrado al agua por una figura misteriosa. Otra escena muestra a una mujer con una siniestra sonrisa, así como a un niño gritando con sangre en la cara.

It: Bienvenidos a Derry se sitúa 27 años antes de los acontecimientos de la primera película. "27 años es el período de inactividad de Pennywise", explicaron los cineastas Barbara y Muschietti a Entertainment Weekly.

What did you see? 🤡🎈



The HBO Original Series #ITWelcomeToDerry is coming to Max in 2025. pic.twitter.com/VYydTv2o6L