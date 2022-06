Trailer de Herogasm, la orgía masiva de The Boys: "Este es el único vídeo legalmente aprobado"

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de The Boys adaptará Herogasm, el arco más explícito y polémico de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Los fans ya han podido ver un adelanto del episodio, pero el teaser ha llegado con una curiosa y burlona advertencia.

"Este es el único vídeo que legalmente sería aprobado para mostrar antes de tiempo", se puede leer en la cuenta oficial en Twitter de la serie. Además, el clip incluye una segunda advertencia: "El episodio muestra una orgía masiva, penetración aérea, mutilación con consoladores, lubricación extrafuerte y palabrotas. No es apto para todos los públicos".

"Esto es Herogasm", dice un ojiplático Profundo en el tráiler. "¡Adelante!. Estás más que invitado a la fiesta", afirma Love Sausage. En el adelanto también aparecen Soldier Boy, Starlight y Carnicero, entre otros personajes.

