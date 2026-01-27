Tráiler de Daredevil: Born Again temporada 2 con Jessica Jones un resucitado... ¡Y Kingpin boxeador!

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Daredevil: Born Again, uno de los estrenos más esperados por los fans de Marvel, ya tiene fecha de llegada a Disney+. Los ocho nuevos episodios arrancarán el próximo 25 de marzo y, para ir calentando motores, la plataforma de streaming ha lanzado un primer e impactante tráiler que muestra el esperado reencuentro entre Matt Murdock (Charlie Cox) y Jessica Jones (Krysten Ritter).

El adelanto arranca mostrando a Matt y Karen Page (Deborah Anne Woll) viviendo momentos de auténtica felicidad mientras suena Lithonia, el romántico tema de Childish Gambino. Pero no son los únicos.

Las imágenes también revelan a Benjamin 'Dex' Poindexter (Wilson Bethel) en un registro desconocido, disfrutando felizmente de un batido en una cafetería, así como también a muchos ciudadanos de Nueva York disfrutando, e incluso al propio Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) bailando con su mujer, Vanessa (Ayelet Zurer).

Instantes después, el avance descubre que algo va mal con los sentidos aumentados de Matt. Es entonces cuando entra en escena Jessica Jones. "Espero que puedas caminar porque no voy a cargar contigo", le suelta la ruda detective a Daredevil con su ya característico y ácido sentido del humor.

Seguidamente, las imágenes muestran a Matt luchando como Daredevil contra varios integrantes de la AVTF, la fuerza especial antijusticieros de Fisk. Inmediatamente después, pudo verse al Hombre sin Miedo luciendo su nuevo traje negro y la doble D rojo carmesí en el pecho, acompañado de una mujer.

Por si esto fuese poco, el tráiler también presenta a Matthew Lillard como el misterioso Mr. Charles, a Fisk descargando toda su furia boxeando en el ring con un púgil que acaba vapuleado y una secuencia de Foggy Nelson (Elden Henson), de la cual se desconoce si se trata de un flashback o si el mejor amigo de Murdock realmente sobrevivió tras morir aparentemente a manos de Poindexter en la temporada 1.

"A lo largo de ocho episodios intensos, la supervivencia, la resistencia y la redención se entrelazan mientras da comienzo la batalla por el alma de Nueva York. En la temporada 2, el alcalde Wilson Fisk somete a la ciudad de Nueva York mientras da caza al enemigo público número uno: el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara de cuernos, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el corrupto imperio del Kingpin y redimir su hogar. Resistir. Rebelarse. Reconstruir", reza la sinopsis de esta nueva entrega de la ficción.

La temporada 2 de Daredevil: Born Again también cuenta en su reparto con el debut de Matthew Lillard como el enigmático Mr. Charles y Margarita Levieva en el papel de Heather Glenn, quien en los cómics de Marvel es una exnovia de Matt Murdock.