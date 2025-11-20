Nuevo vistazo a la temporada 2 de Daredevil: Born Again con el nuevo tarje de Matt Murdock

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

El 4 de marzo de 2026 llegará a Disney+ la segunda temporada de Daredevil: Born Again, entrega compuesta por ocho episodios que retomará la lucha de Matt Murdock contra el régimen de Wilson Fisk. Tras varias imágenes filtradas desde el rodaje, Marvel ha difundido por fin un vistazo oficial al nuevo traje del héroe, que remite directamente a algunas de las etapas más oscuras y radicales del personaje en los cómics.

En la nueva imagen de la serie, difundida por Empire, El hombre sin miedo aparece enfundado en un traje negro con textura rugosa en el que destaca por fin el icónico emblema con las dos letras D entrelazadas en el pecho. Se trata de la confirmación oficial de un diseño que muchos fans han descrito como "el mejor aspecto" que ha tenido nunca el personaje en imagen real.

La nueva indumentaria se inspira directamente en el traje negro con el logo rojo que Daredevil viste en la saga de cómics Shadowland, una etapa en la que Matt Murdock asume el liderazgo del clan ninja de La Mano y entra en una peligrosa espiral de radicalización, violencia y dilemas morales. En las viñetas, esa historia lleva al héroe a convertirse en una suerte de señor de la guerra en la Cocina del Infierno, enfrentado a otros vigilantes callejeros como Spider-Man, Luke Cage o Iron Fist.

EXCLUSIVE🏙️#DaredevilBornAgain is back for Season 2 – and no longer beholden to the previous incarnation of the show.



“We were like, “We can do whatever we want’,” producer Sana Amanat tells Empire. “That was so liberating.”



Read more: https://t.co/9g15nAaWsM pic.twitter.com/79iDRlhcLQ — Empire (@empiremagazine) November 17, 2025

Más allá del traje, la imagen llega acompañada de nuevos detalles sobre el enfoque creativo de los próximos episodios. "El panorama estaba abierto, y eso resultó muy liberador. La sensación que teníamos era de poder hacer lo que quisieramos", asegura la productora Sana Amanat a Empire, donde explica que han afrontado la segunda temporada con una libertad creativa mucho mayor tras el proceso de reescritura que convirtió la primera en una continuación de la serie de Netflix.

La primera temporada de Born: Again, que ha sido renovada por una tercera incluso antes del estreno de la segunda, concluyó con Fisk proclamando la ley marcial en Nueva York y criminalizando la actividad de los justicieros. En respuesta, Murdock decidió organizar su propia resistencia, donde la incorporación de Jones a ese núcleo clandestino recupera la alianza que Daredevil y Jessica ya forjaron en Los Defensores, donde ambos trabajaron junto a Luke Cage e Iron Fist para frenar a La Mano.

Amanat explica que "la razón por la que Jessica vuelve es porque para ella todo esto es muy personal". "Aporta una mezcla de dureza y ligereza. Daredevil puede ser muy oscuro y dramático, y ella lo asume de una manera muy divertida", añade. Respecto a si el regreso de la investigadora privada anticipa la vuelta de Luke Cage o Iron Fist, el responsable de Televisión de Marvel, Brad Winderbaum, evitó confirmarlo, asegurando que "habrá recompensas para los fans", pero que la serie "no va de quién aparecerá y es más profundo que eso".

La segunda temporada volverá a contar con un nutrido reparto de personajes clave habituales en las historias de Daredevil. Junto a Cox y Ritter regresan Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson, Ayelet Zurer como Vanessa Fisk, Jon Bernthal como el Castigador y Wilson Bethel como Bullseye.

A ellos se suman intérpretes como Margarita Levieva, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson y Michael Gandolfini, además de la incorporación de Matthew Lillard en el misterioso papel de Mr. Charles.