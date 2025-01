El tráiler de Daredevil: Born Again, retrasado por los incendios en Los Ángeles

El 5 de marzo desembarcará en Disney+ uno de los títulos más esperados por los incondicionales del UCM, Daredevil: Born Again. Sin embargo, a menos de dos meses para su estreno, Marvel aún no ha lanzado ningún tráiler de la serie que verá de nuevo a Charlie Cox como el hombre sin miedo. La razón, según ha explicado Vincent D'Onofrio, quien encarna a Wilson Fisk, es que su lanzamiento se ha retrasado debido a los incendios que asolan Los Ángeles desde hace días.

"Postpuesto a causa de los incendios en Los Ángeles. Está a punto de estrenarse", apuntó D'Onofrio en su cuenta de X tras ser abordado al respecto por un incondicional de Marvel. El fuego sigue causando estragos en la ciudad, con un trágico balance que ya incluye decenas de muertos y desaparecidos y la evacuación de más de 100.000 personas. Esto ha obligado a muchas producciones de Hollywood a paralizar sus rodajes y suspender eventos y premieres.

Teniendo esto en cuenta, el hecho de que Marvel Studios haya postpuesto el tráiler de Born Again no es ninguna sorpresa. No obstante, los seguidores del UCM ya tuvieron ocasión de vislumbrar un emocionante anticipo en la pasada Disney Entertainment Showcase de la D23.

Por otro lado, el propio D'Onofrio ya confirmó que Born Again mantendrá el carácter oscuro y adulto de la serie original de Netflix. "Va a ser igual de oscura e intensa. Nos hemos partido el lomo para hacerlo así y estamos muy emocionados por eso. Hasta donde sé, la mayor pregunta que me hacen es: '¿Va a ser oscura como la serie original?' Y la respuesta a eso es un sí definitivo", le aseguró a Collider en octubre de 2024.

"En Daredevil: Born Again de Marvel Televisión, Matt Murdock es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras el antiguo jefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial de la serie.

Esta nueva ficción, que cuenta con Dario Scardapane como showrunner, recuperará a otros apreciados personajes de la serie original de Netflix, como son Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal), Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy Nelson (Elden Henson) y Bullseye (Wilson Bethel). Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci, Hunter Doohan, Zabryna Guevara, Genneya Walton y Ayelet Zurer completan el elenco.