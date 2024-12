Un actor de Daredevil: Born Again confirma cuánto tiempo ha pasado desde la serie de Netflix en el UCM

MADRID, 6 Dic. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again llegará a Disney+ el 5 de marzo de 2025 con Charlie Cox y Vincent D'Onofrio nuevamente en sus respectivos papeles de Matt Murdock y Wilson Fisk. Wilson Bethel, quien volverá a encarnar en ella al despiadado asesino Bullseye, ha anticipado que la ficción dará un salto temporal de cinco años con respecto a la serie de Netflix.

Lo ha hecho acompañado de Cox durante su paso por la Fan Expo San Francisco, celebrada el pasado fin de semana. Según el actor, Born Again refleja de manera contundente todo lo que les ha sucedido tanto a los personajes como a los actores desde que finalizó la temporada 3 de Daredevil.

"Sí, es decir, Charlie lo mencionó de pasada. Pero creo que una de las cosas interesantes, aunque tal vez sea diferente en una comedia o algo así, es que si estás en una serie durante un largo período de tiempo y los personajes envejecen juntos, de alguna forma en tiempo real, y si el guion está bien escrito y los guionistas responden a esa realidad que se está desarrollando, las canas en su cabello, etc., entonces, teóricamente, evolucionan de alguna manera, se esté o no en antena la serie", sentenció.

Wilson Bethel on the time skip in 'BORN AGAIN':



"The show doesn't pick up the day after we last saw it. It picks up five years later. [...] These are characters who have all lived five years of life and all of the twists and turns that you take in the meantime"



(via @Collider) pic.twitter.com/zSa9BKXH6w