Rory Callum Sykes, antigua estrella infantil, es una de las víctimas mortales de los incendios forestales que asolan Los Ángeles desde hace ya más de una semana. El interprete, de 32 años, murió cuando el fuego llegó hasta su finca familiar de Malibú, California, a principios de esta semana.

Rory Callum Sykes se encontraba en la finca familiar de Mount Malibu TV Studios, donde tenía su propia cabaña, cuando se incendió el 8 de enero, según reveló su madre Shelley Sykes en un extenso comunicado publicado en X en el que dijo tener el corazón "completamente roto" tras las pérdida de su hijo al que describió como una persona "hermosa y maravillosa".

El actor nació ciego y con parálisis cerebral el 29 de julio de 1992 en Australia. Se mudó muy joven a Reino Unido con su familia y tras participar en la serie británica de finales de los 90 titulada 'Kiddy Kapers', se había hecho famoso por sus discursos sobre la superación de la discapacidad. Fue cofundador de Happy Charity, que según su página web ofrece "esperanza, felicidad y salud a los que sufren".

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx