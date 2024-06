The Acolyte: Un traidor Sith se esconde entre los Jedi

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, ha presentado a una gran cantidad de nuevos personajes. Al ambientarse en la Alta República, por la ficción de Lucasfilm pueden desfilar numerosos maestros y caballeros Jedi pues la Orden se encuentra en su máximo apogeo. Pero al parecer también hay traidores entre los guerreros del lado luminoso de la Fuerza.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Y es que se está extendiendo una nueva teoría que se basa en dos escenas fundamentales de los primeros capítulos de The Acolyte. La primera de ellas es el momento en el que, en la segunda entrega, Mae confronta al maestro Torbin e intenta convencerle de que se beba el veneno de bunta. "Confiesa tu crimen al Consejo Jedi o recibe el perdón que deseas. Aquí y ahora. De mí", le dice la asesina.

Con estas palabras, Mae confirma saber que Torbin en realidad nunca le contó a la Orden Jedi lo que de verdad ocurrió en el incidente en Brendok. En el tercer capítulo, The Acolyte muestra la visión de los hechos de Osha, pero todo hace suponer que en realidad hay una verdad escondida en aquella tragedia que aún no ha salido a la luz. Torbin la sabía pero el Consejo Jedi no.

Que Mae tenga esta información solo puede significar que tiene acceso a los archivos de los Jedi y conoce la versión oficial de la Orden. Y dado lo complicado que es acceder a ellos, la explicación más lógica es que haya un infiltrado que le esté pasando dichas informaciones a la acólita Sith.

EL PARADERO DE KELNACCA

Y en ese capítulo hay una segunda escena que apunta en la misma dirección. Al final del episodio, cuando Mae confronta a Quimir por haberle revelado su presencia a los Jedi, este le promete que puede compensárselo llevándola a Khofar. "Un refugio tranquilo y boscoso del borde exterior donde vive el wookiee Jedi", explica el joven.

De nuevo, que uno de los villanos de la serie tenga en su poder la información sobre el paradero secreto de Kelnacca solo puede significar que hay alguien obteniendo esos datos de los archivos Jedi. No es la primera vez que esto ocurre en Star Wars, pues el propio Palpatine tuvo agentes infiltrados que, entre otras cosas, le ayudaron a encontrar a los candidatos para hacerse Inquisidores.

Si Palpatine logró hacerlo, es muy probable que otros Sith anteriores a él tuvieran esa misma idea. Y el gran villano de The Acolyte sería el ejemplo perfecto. Su identidad se desconoce, pero parece que ha logrado adentrarse en el seno de la Orden Jedi sin que nadie se dé cuenta. Algo que podría quedar en evidencia en los próximos episodios de la serie. El cuarto llega a Disney+ el miércoles 19 de junio, la noche del martes 18 en América Latina.