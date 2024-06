Fans de Star Wars bautizan al Sith de The Acolyte: "Darth Teeth es lo más"

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, ha llegado a su ecuador con el cuarto episodio. El capítulo ofrecía un nuevo vistazo al gran villano de la ficción, cuya identidad todavía se desconoce... aunque ya hay algunas teorías. En todo caso, y a falta de un nombre oficial con el que referirse a él, los propios fans han inventado un pegadizo apodo para el misterioso enmascarado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio 4 de The Acolyte terminaba en un momento álgido, con el Maestro Sith de Mae apareciendo justo después de que esta decidiera traicionarlo y entregarse a Kelnacca, a quien encuentra muerto por una herida de sable láser en su cabaña. El villano emergía de la selva ante Osha y los atónitos Jedi que sufren en sus propias carnes el enorme poder del misterioso guerrero que se oculta tras un sórdido casco. Después de que este los barra con un movimiento de la mano, el capítulo acababa con un gran cliffhanger, ante la inminente batalla entre los lados luminoso y oscuro de la Fuerza.

Ha sido en esta entrega cuando se ha podido apreciar bien al Sith en la pantalla, siendo lo más llamativo de su aspecto, el particular casco, que parece surcado por una truculenta sonrisa de dientes metálicos. Un diseño que, aunque muchos han coincidido en señalar que resulta aterrador, ha originado el mote por el que los fans se han empezado a referir al villano, cuyo nombre real la ficción todavía no ha revelado. Así, en las redes el Sith empieza a ser conocido como Darth Teeth (Darth Dientes).

"Tengo que decir que hubo algunas partes cursis en este episodio, pero el giro de cabeza de Darth Teeth ha sido el mejor momento Sith desde la escena del pasillo de Vader", expresaba un usuario de X (antes Twitter). Y es que tanto el traje como la misma aparición del villano han tenido bastante buena acogida.

I gotta say there were some cornball parts of this episode but Darth Teeth’s flick and head turn was the sickest Sith moment since Vader’s hallway scene https://t.co/x1DjzUzp77 — shauna (@cad_lame) June 19, 2024

"Darth Teeth es lo más", comentaba un usuario, mientras otro ha llegado a proponer el nombre ‘Cavity Cavalry’ (Caballería de las caries) para su club de fans.

Darth Teeth’s fan club should be called the Cavity Cavalry #TheAcolyte pic.twitter.com/978WQkYnDv — Mollie ✨ Jecki Jam Fam (@DarthMaullie) June 18, 2024

Darth Teeth is trending, Cavity Cavalry we did it! pic.twitter.com/B3rSlcYIhY — Candace Kaw (@candaceisageek) June 20, 2024

Por otro lado, aunque oficialmente la identidad del villano sea un misterio, desde el estreno muchos fans han apuntado a Quimir, el descuidado compinche de Mae, como el verdadero rostro del Sith. Unas teorías que han ganado más fuerza tras el estreno del cuarto capítulo. "Darth Teeth acercándose a Osha JUSTO COMO Qimir se acercó a Osha en E2. Coincidencia... ¡pienso que no!", apunta una cuenta de X.

Darth Teeth pulling up to Osha JUST LIKE Qimir pulled up to Osha in E2. Coincidence...I THINK NOT! #TheAcolyte pic.twitter.com/baYfiEA96g — Evan (@HarrisHarrisev9) June 19, 2024

En todo caso habrá que esperar a las siguientes entregas de The Acolyte para que se confirme la identidad del villano y para que este reciba un nombre oficial… aunque parece que Darth Teeth se ha hecho bastante popular. El quinto episodio se estrena en Disney+ el miércoles 26 de junio en España, la noche del martes 25 en América Latina