¿Ha malgastado The Acolyte un gran personaje de Star Wars?

El cuarto capítulo de The Acolyte ya ha aterrizado en Disney+. Muchos fans esperaban ansiosos este episodio, anticipando que dejaría ver más de Kelnacca, el Jedi wookiee. Y es que este personaje generó mucha expectación desde un principio, dado que se trataba del primer caballero de la orden de su peluda especie que podría verse en imagen real, todo un hito en la franquicia. No obstante, para algunos, su papel en la cuarta entrega de la ficción de Lesley Headland no ha estado a la altura, convirtiéndose en una oportunidad perdida para Star Wars.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Kelnacca ya había aparecido fugazmente en anteriores episodios de The Acolyte. El wookie era uno de los cuatro maestros Jedi destinados en Brendok cuando un fuego acabó con la comunidad de brujas que habían criado (y creado) a las gemelas Osha y Mae. Es por esto por lo que Kelnacca es uno de los objetivos en la venganza de esta última y el siguiente de su lista, una vez ha matado a la Maestra Indara y al Maestro Torbin.

El wookiee vive aislado en el planeta Khofar y en el cuarto capítulo de The Acolyte, el Maestro Sol, Osha y otros jedi se internan en la selva para encontrarle antes de que lo haga Mae. No obstante, en un sorprendente cambio de parecer, la joven decide dejar de seguir las órdenes de su instructor sith y va en busca de Kelnacca, no para matarle, sino para entregarse a él.

Pero, desgraciadamente, cuando lo encuentra, el colosal y peludo Jedi está muerto por una herida de sable láser, presumiblemente a manos del enmascarado villano.

KELNACCA, EL BREVE

La muerte de Kelnacca llega antes incluso de que los fans hayan tenido la oportunidad de conocerle, si bien es más que probable que el wookie tenga más apariciones en la serie mediante flashbacks. De hecho, en un adelanto, se le ve en acción con su espada láser atacando nada menos que al Maestro Torbin, una escena que aún no ha aparecido en la ficción.

El repentino final del personaje interpretado por Joonas Suotamo, sin duda ha significado una gran decepción para muchos seguidores, dado el poco tiempo que ha aparecido en la pantalla, los escasos detalles que se saben de él y la expectación que había generado. Y, como no podía ser de otra manera, los fans han expresado su descontento en redes sociales.

"Sugerían que por fin veríamos en acción real a un Jedi wookie demostrando lo bueno que es luchando con un sable láser, para luego verlo morir sin ceremonias fuera de la pantalla", se ha quejado un usuario de X (antes Twitter).

Teasing that finally we'll get to see in live-action a Wookie Jedi show how much of a badass he really is at fighting with a lightsaber to only see him die unceremoniously off-screen. 🤦🏻‍♂️#theacolyte #acolyte #Starwars #Kelnacca #Wookie #Lightsaber #Jedi — Christian Aceves (@Aceman1138) June 19, 2024

"#Acolyte se está poniendo interesante… un poco triste que no llegué a ver el wookie Jedi en una escena de lucha", observa otro usuario, demostrando que lo que ha molestado a los fans no es la muerte en sí sino, que esta haya llegado antes de darle ninguna oportunidad de desarrollo al personaje.

#Acolyte is getting good.. kinda sad I didn’t get to see the Wookie Jedi in a fight scene tho — Vice President of The HMC ⭕️ (@LosMan661) June 19, 2024

Highlights:



- Making sure you get the space gopher's pronouns right.



- 20 minute space-hike



- Kelnacca's comic series is pointless



- Fan-film baddie Smil-o Ren



- Typical side-flip



BRAVO @OfficialAcolyte @starwars

10/10 on the 🗑 ⚖️ #StarWars #TheAcolyte #Acolyte — Clan Mythosaur 🎮 YouTube 🔴 (@Clan_Mythosaur) June 19, 2024

En todo caso, habrá que esperar a siguientes entregas para conocer más detalles sobre el Jedi wookie, aunque haya muerto. La sexta se estrena en Disney+ el miércoles 26 de junio en España, la noche del martes 25 en América Latina.