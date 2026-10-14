Todo lo que debes saber antes de ver Dragon Ball Super Beerus: ¿Qué cambia respecto al anime original? - TOEI

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Dragon Ball Super: Beerus ya está en Disney+ y llegará también a Netflix el viernes. Este remake retoma los acontecimientos de los tres primeros arcos argumentales de la mítica serie original, estrenada en 2015, empezando por La batalla de los dioses y con el esperado enfrentamiento entre Goku y Beerus, el Dios de la Destrucción.

La trama transcurre años después del enfrentamiento contra Majin Buu. La paz de la Tierra se ve amenazada cuando Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de su letargo y descubre que un Saiyan derrotó a Freezer.

Intrigado, viaja en busca de Goku, cuyo encuentro con la divinidad desencadenará una batalla que pondrá en peligro el destino del universo. Esto es todo lo que debes saber antes de ver Dragon Ball Super: Beerus.

ESTRENO PRIMERO EN PLATAFORMAS DE ANIME

Lo llamativo de este lanzamiento es que Dragon Ball Super: Beerus ha seguido una estrategia de distribución poco habitual. En lugar de estrenarse primero en las grandes plataformas de streaming, como Netflix o Disney+, ha debutado antes en servicios especializados en anime, AnimeBox y Crunchyroll, donde está disponible desde el 11 de octubre.

DRAGON BALL SUPER: BEERUS ES UN REMAKE DE TRES ARCOS DE 2015

Los dos primeros arcos de Dragon Ball Super, La batalla de los dioses y La resurrección de Freezer, adaptaron las películas homónimas y ampliaron sus tramas para trasladarlas a la televisión, con 14 y 13 episodios, respectivamente. El tercero, el Torneo de Champa, presentó una historia original creada directamente para el anime que abarcó 19 episodios, del 28 al 46.

La conversión de las dos películas en serie de televisión se realizó muy rápido, lo que conllevó numerosas críticas entre los fans por la falta de calidad y el escaso ritmo de la primera mitad de Dragon Ball Super.

CORREGIR LOS FALLOS DE LA SERIE ORIGINAL DE 2015

Así, Dragon Ball Super: Beerus busca subsanar los problemas de la emisión original con una narrativa reconstruida, gráficos de última generación y numerosas escenas inéditas o redibujadas. Además de ofrecer combates más inmersivos, esta nueva edición pretende mejorar el ritmo de la historia y renovar el apartado visual y sonoro de la serie, con nueva grabación del doblaje, música y efectos de sonido añadidos.

Mejoras que pretenden representar con mayor fidelidad la concepción y el universo de Akira Toriyama.

DRAGON BALL SUPER: BEERUS COLAPSÓ CRUNCHYROLL TRAS SU ESTRENO

La expectación por el estreno de Dragon Ball Super: Beerus fue tal que la emisión simultánea provocó breves caídas e interrupciones del servicio en Crunchyroll y otras plataformas internacionales de anime. Estos problemas técnicos impidieron a muchos seguidores ver el regreso de Goku y retrasaron el acceso a los nuevos episodios mientras se recuperaba el servicio.

No obstante, la incidencia vuelve a poner de manifiesto el alcance global de la franquicia y su capacidad para congregar a millones de fans en todo el mundo.

GOKU, EL GUERRERO QUE SIEMPRE SUPERA SUS LÍMITES

Goku, además de ser el protagonista de Dragon Ball Super, también es el principal defensor del Universo 7. A lo largo de la serie, el Saiyan continúa superando sus límites y alcanza nuevas cotas de poder, entre ellas el Super Saiyan Azul y el Ultra Instinto, una habilidad que le permite atacar y defenderse de forma instintiva, sin necesidad de pensar cada movimiento.

BEERUS, DIOS DE LA DESTRUCCIÓN

Beerus es el Dios de la Destrucción del Universo 7 y cuenta con Whis como maestro y asistente. Su hermano gemelo, Champa, desempeña el mismo cargo en el Universo 6.

Aunque inicialmente es el principal antagonista de Dragon Ball Z: La batalla de los dioses y del arco argumental que adapta esta historia en Dragon Ball Super, cuyos acontecimientos se recuperan en Beerus, a medida que avanza la serie original, el personaje deja de ser el antagonista principal y pasa a colaborar ocasionalmente con Goku y sus compañeros.

LAS TRANSFORMACIONES DE FREEZER EN DRAGON BALL SUPER

Freezer regresa en Dragon Ball Super con dos nuevas transformaciones que elevan su poder a otro nivel. En La resurrección de F alcanza su forma Dorada tras entrenar durante cuatro meses, mientras que en el manga consigue su estado Negro después de entrenar durante diez años en una dimensión temporal alternativa. Con esta última transformación, derrota con facilidad a Goku en Ultra Instinto y a Vegeta en Ultra Ego.

LA TÉCNICA HAKAI

Esta es una técnica que solo está al alcance de los Dioses de la Destrucción y que también llega a utilizar Son Goku en el manga. Permite eliminar por completo a un ser u objeto. En el anime de Dragon Ball Super, Beerus demuestra su poder al convertir en polvo un huevo que le ofrecen y al destruir parte de un planeta que no le satisface. Champa también intenta utilizarla contra sus luchadores tras perder un torneo, aunque Vados, la hermana mayor de Whis, lo detiene.

CHAMPA, EL HERMANO DE BEERUS

Champa es el Dios de la Destrucción del Universo 6 y hermano gemelo de Beerus. De aspecto felino y complexión corpulenta, destaca por su carácter arrogante, irascible y competitivo, además de su afición por la comida. Acompañado por su asistente, Vados, protagoniza el arco del Torneo del Universo 6, una trama original de Dragon Ball Super que no adapta ninguna película y se desarrolló entre los episodios 28 y 46, con un total de 19 capítulos.