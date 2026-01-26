Ocho años después, Dragon Ball Super vuelve con un nuevo anime (The Galactic Patrol) y uno de sus grandes villanos

Ocho años después, Dragon Ball Super vuelve con nuevo anime (The Galactic Patrol) y uno de sus grandes villanos - TOEI ANIMATION

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Ocho años después del final de su emisión, Dragon Ball Super vuelve con un nuevo anime que pondrá el foco en uno de los antagonistas más temidos del manga: Moro. La nueva producción, Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, adaptará el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica del manga, lo que supone el debut en el anime del villano conocido como el "devorador de planetas".

El anuncio oficial, comunicado en Japón durante la celebración del 40.º aniversario de Dragon Ball, presenta el proyecto como una continuación directa de lo narrado tras el tramo final de Dragon Ball Super. Junto a los detalles narrativos se ha difundido un póster en el que Goku y Vegeta aparecen uno al lado del otro con el emblema de la Patrulla Galáctica.

🚨 Just announced at Dragon Ball Genkidamatsuri:



Original Work, Story & Character Design by Akira Toriyama



A new anime, Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, is officially set for production!



Teaser visual revealed featuring Goku and Vegeta standing side by side with the… pic.twitter.com/HAM5Op7QYz — Toei Animation (@ToeiAnimation) January 25, 2026

La noticia subraya la continuidad creativa del proyecto al enmarcar The Galactic Patrol dentro del legado de Akira Toriyama, a quien se atribuye la obra original, la historia y el diseño de personajes sobre los que se construye esta nueva serie, pese a su fallecimiento en 2024.

"Goku y Vegeta trabajan junto a los miembros de la Patrulla Galáctica, los guardianes de la paz de la galaxia, para iniciar una batalla a escala SUPER contra un nuevo enemigo, Moro, el devorador de planetas", reza la sinopsis oficial del proyecto, que por el momento no tiene fecha ni ventana de estreno.

De todas formas, no se espera que The Galactic Patrol se estrene antes de 2027, en buena medida porque la franquicia ha confirmado que en otoño de 2026 se lanzará Dragon Ball Super: Beerus, una versión remasterizada del anime centrada en la saga del Dios de la Destrucción.

SUPER Launch Visual revealed for Dragon Ball Super: Beerus, the ENHANCED edition of Dragon Ball Super! 🐉💥



Against the backdrop of the universe and Earth is a depiction of the God of Destruction, Beerus, and Goku.



Check out the official site: https://t.co/6l4xlDecdB… pic.twitter.com/gqrVMboqLE — Toei Animation (@ToeiAnimation) January 25, 2026

Apodado el "devorador de planetas" por haber destruido y consumido innumerables mundos, Moro es un villano que escapa de la prisión galáctica y vuelve a convertirse en una amenaza a escala universal. Tras recuperar su poder con las Esferas del Dragón de Nuevo Namek y liberar a otros reclusos, reúne un ejército de prisioneros y pone rumbo a la Tierra, lo que obliga a Goku y Vegeta a colaborar con la Patrulla Galáctica para intentar detenerlo.