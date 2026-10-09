Dragon Ball Super: Beerus ya tiene fecha de estreno en Disney+

Dragon Ball Super: Beerus, la renovada serie de anime de Akira Toriyama, ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Dragon Ball Super: Beerus, la renovada adaptación del célebre anime de 2015, llega este 14 de octubre a Disney+. Producida por Toei Animation, esta nueva versión de la obra de Akira Toriyama cuenta con una animación de última generación. Su tráiler oficial, lanzado hace un mes, ya ofrecía un impactante adelanto del esperado enfrentamiento entre Goku y el Dios de la Destrucción.

Esta versión, mejora la experiencia original con una narrativa reconstruida, gráficos de última generación y numerosas escenas inéditas o redibujadas. Además de ofrecer combates mucho más inmersivos, el proyecto destaca por lograr una adaptación sumamente fiel al manga.

La historia se sitúa varios años después de la feroz batalla contra Majin Buu, cuando la Tierra atraviesa una inusual época de paz. Sin embargo, la paz se ve amenazada cuando Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta tras un largo sueño. Al enterarse de que un guerrero Saiyan consiguió derrotar a Freezer, Beerus pone su mirada en Goku y viaja hasta la Tierra para encontrarlo. Su llegada arrastrará a Goku y a sus aliados a una batalla de dimensiones cósmicas que pondrá en juego el destino de todo el universo.

"Tras la derrota de Majin Buu, Goku ha asumido un papel totalmente nuevo: ¡¿el de agricultor de rábanos?! Con la Tierra en paz, nuestros héroes llevan vidas normales. Pero no pueden confiarse demasiado. A lo lejos, el poderoso Dios de la Destrucción, Beerus, despierta tras una profecía que revela su caída a manos de un ser aún más formidable. Cuando su búsqueda del Dios Saiyajin lo lleva a la Tierra, ¿podrán Goku y sus amigos enfrentarse a su adversario más poderoso hasta la fecha?", reza la sinopsis oficial.

La serie estrenará a nivel mundial su primer episodio durante la Comic Con de Nueva York este mes, aunque su llegada oficial a la televisión japonesa será el 11 de octubre. Por su parte, en España se podrá disfrutar de este anime en Disney+ a partir del 14 de octubre.