Goku alcanza un nuevo nivel de poder en el tráiler de Dragon Ball Super: Beerus, que ya tiene fecha de estreno - TOEI

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Dragon Ball Super regresa con Beerus, remake del mítico anime estrenado en 2015. Para poner los dientes largos a los fans de la obra de Akira Toriyama, Toei ha lanzado un impactante tráiler en el que Goku desata todo su poder, captando la atención del Dios de la Destrucción, y donde se revela la fecha de estreno: octubre de este año.

El avance comienza con Goku preparándose para lanzar uno de sus poderosos kamehameha. Instantes después, su poder resuena de tal manera que llega hasta el lugar donde se encuentra Beerus, el Dios de la Destrucción.

"Freezer ha resucitado y se dirige a la Tierra", se escucha decir a una voz en off a continuación, mientras las imágenes muestran el regreso del villano. "Voy a destruir la Tierra ahora", afirma Beerus seguidamente delante de su leal Wish en una secuencia.

Es entonces cuando el avance deja ver en una escena a Piccolo, Bulma, Krilin y Gohan con cara de preocupación, al tiempo que Freezer y su legión de soldados amenazan con la conquista. Poco después irrumpe Goku plantándole cara y combatiendo al tirano intergaláctico, mientras Vegeta es destrozado en un combate.

LA IENVITABLE BATALLA ENTRE GOKU Y BEERUS

Asimismo, las imágenes también anticipan el bestial enfrentamiento entre Goku y el Dios de la Destrucción. Aunque no es hasta el final del adelanto cuando se descubre que Dragon Ball Super: Beerus se estrenará en octubre de 2026 tanto en televisión como en streaming.

"Tras la derrota de Majin Buu, Goku ha asumido un papel totalmente nuevo: ¡¿el de agricultor de rábanos?! Con la Tierra en paz, nuestros héroes llevan vidas normales. Pero no pueden confiarse demasiado. A lo lejos, el poderoso Dios de la Destrucción, Beerus, despierta tras una profecía que revela su caída a manos de un ser aún más formidable. Cuando su búsqueda del Dios Saiyajin lo lleva a la Tierra, ¿podrán Goku y sus amigos enfrentarse a su adversario más poderoso hasta la fecha?", reza la sinopsis.

La serie se estrenará en Japón el 11 de octubre, aunque el estreno mundial del primer episodio tendrá lugar durante la Nueva York Comic Con, que se celebrará ese mismo mes. No obstante, aunque se desconoce cuándo se estrenará en España, lo más probable sea que su lanzamiento llegue a través de Crunchyroll, ya que la plataforma de streaming centrada en anime fue la encargada de llevar a los cines la última película de la franquicia, Dragon Ball Super: Super Hero.