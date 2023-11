El creador de The Witcher estalla contra Netflix: "Nunca me escuchan"

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

The Witcher es una de las series más populares de Netflix. Sin embargo, muchos fans han criticado su falta de fidelidad con respecto al material original, los libros del escritor Andrzej Sapkowski. Algo que incluso habría provocado, presuntamente, la salida de Henry Cavill, su protagonista. El autor de las novelas ha roto su silencio y ha sido muy claro al respecto.

Sapkowski concedió una entrevista a Cerealkillerz durante la Viena Comic Con. Allí habló sobre su opinión acerca de la serie de The Witcher. Y aunque asegura estar encantado con los responsables del proyecto, reconoce que no suelen hacerle caso con ninguna de sus aportaciones.

"El set era tremendo, impresionante. Tal vez les di algunas ideas, pero nunca me escuchan. Nunca me escuchan", se lamenta el escritor. En cualquier caso, se muestra comprensivo con Netflix. "Pero es normal. '¿Quién es este? Es el escritor, no es nadie'", ironiza Sapkowski.

No es la primera vez que el novelista muestra una cierta distancia con la serie de The Witcher. A principios de año, en la Taipei International Book Exhibition le preguntaron abiertamente qué le parecía la producción. "Las he visto mejores, las he visto peores", mencionaba entonces.

En cualquier caso, Sapkowski nunca ha ocultado sus pensamientos hacia ninguna adaptación de sus obras. Así, en varias ocasiones se ha mostrado disconforme con la película The Hexer y la posterior serie, ambas basadas en el universo The Witcher. Por ello, lo más probable es que no esté tan desencantado con la versión de Netflix.

The Witcher estrenará su cuarta temporada, presumiblemente, en algún momento de 2025. Será entonces cuando Liam Hemsworth asuma el papel de Geralt de Rivia después de que Henry Cavill haya interpretado al personaje durante las tres temporadas ya emitidas.