MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Netflix ya está rodando la temporada 4 de The Witcher con Liam Hemsworth como Geralt de Rivia. El actor sustituirá a Henry Cavill en los nuevos episodios y una filtración del set de rodaje se ha encargado de mostrar el atuendo que lucirá el nuevo rostro del Carnicero de Blaviken.

Tras la despedida de Cavill al final de la tercera temporada de The Witcher, Hemsworth recogerá la antorcha del británico en la nueva temporada de la serie, que también será la penúltima.

Así lo confirmó la plataforma cuando el pasado mes de abril lanzaba en X, antes Twitter, un vídeo donde además del propio Hemsworth también aparecían entre muchos otros, Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg, Freya Allan como Ciri o Joey Batey como Jaskier, haciendo una lectura del guion de la nueva tanda de capítulos

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF