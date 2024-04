La temporada 4 de The Witcher ficha a tres estrellas como personajes clave

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

The Witcher regresará a Netflix con su cuarta temporada, una entrega que contará con un gran cambio: Liam Hemsworth sustituirá a Henry Cavill como Geralt. Además de esta incorporación al elenco, recientemente se han anunciado los nuevos personajes que aparecerán en los próximos episodios.

Sharlto Copley se unirá al elenco como el cazarrecompensas Leo Bonhart, mientras que James Purefoy ha fichado para el rol de Skellen, asesor y espía de Emhyr. Por su parte, Danny Woodburn dará vida a Zoltan, un enano aliado de Geralt que aparece en los libros de Andrzej Sapkowski y en los videojuegos.

"Así que allá vamos. Tengo muchas ganas de unirme a este increíble equipo creativo y darle vida a Stefan Skellen. ¡Es un gran personaje!", compartió Purefoy a través de Twitter.

So, here we go.

I’m very much looking forward to joining this incredible creative team and bringing Stefan Skellen to life. He’s a great character! https://t.co/LhS10TUoml