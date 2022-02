The Walking Dead: La temporada 11 regresa con una muerte desgarradora

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

The Walking Dead ha regresado con la segunda parte de su temporada 11. AMC ha emitido el episodio 9, titulado No Other Way, que ha sorprendido a los fans con la muerte de uno de sus protagonistas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La primera parte de la temporada 11 presentó a la Commonwealth, que jugará un papel clave en los nuevos episodios, pero también mostró cómo la guerra de los Susurradores destruyó por completo a los protagonistas. En No Other Way Maggie y Negan se ven obligados a trabajar juntos para poder recuperar un suministro de alimentos de los Segadores.

Maggie tiene cuentas pendientes con el grupo y quería vengarse después de que los villanos atacaran su antigua casa de Meridian. Sin embargo, en el episodio 11x03 de The Walking Dead los Segadores se adelantaron y atacaron a los supervivientes.

En ese episodio los Segadores no dudaron en matar a algunos de los seguidores de Maggie de Meridian, capturaron a Daryl e hirieron a los demás. Después de que los supervivientes restantes se separaran, los Segadores los persiguieron uno por uno, demostrando que eran una amenaza a tener en cuenta. Maggie pudo defenderse hasta que llegó Negan para salvarla, pero Alden no tuvo tanta suerte.

El personaje encarnado por Callan McAuliffe sufrió dos cortes profundos en el estómago y siguió adelante durante un tiempo, pero enseguida se convirtió en una carga para el grupo.

En el episodio 11x03 Alden le pide a Maggie que lo deje en una iglesia para que todos los demás puedan continuar con su misión de encontrar comida y salvar a la gente de Alexandria. Alden no apareció en ninguno de los episodios posteriores, por lo que su destino era un misterio. Los fans pensaron lo peor y No Other Way confirmó sus sospechas.

En el capítulo 11x09 de The Walking Dead Maggie vuelve a la iglesia para buscar a Alden y dentro encuentra a un caminante vestido con la ropa de los Segadores. Maggie se da cuenta de que, si hay un caminante en la iglesia, probablemente Alden haya muerto. Momentos después Maggie descubre que efectivamente su amigo se ha convertido en zombie y se ve obligada a acabar con él usando un cuchillo.