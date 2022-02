The Walking Dead temporada 11: Maggie y Negan, enfrentados en los primeros minutos del regreso

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Maggie (Lauren Cohan) regresó en la temporada 10 de The Walking Dead y tuvo que acostumbrarse a convivir con Negan (Jeffrey Dean Morgan), el antaño villano que ahora es uno más del grupo. Sin embargo, parece que la superviviente no ha olvidado sus rencillas con su enemigo y ambos se enfrentarán en el episodio 11x09.

AMC compartió en Twitter los primeros minutos del capítulo. En el clip aparecen Maggie y Negan resistiendo ante el bombardeo de los Segadores. Maggie propone esperar refugiados hasta el amanecer y después emprender una misión para capturar a sus enemigos. "O simplemente cogemos la comida y nos vamos", propone Negan.

"¿Y salimos de aquí con los brazos llenos?", pregunta ella. "Mientras podamos salir de aquí, sí", insiste el personaje de Jeffrey Dean Morgan. Sin embargo, la protagonista deja claro que no abandonará a Daryl y Gabriel, además del riesgo que supone que les persigan.

Take a break from the Big Game and get an exclusive look at the return of #TWD! Watch the episode after the game by signing up for AMC+ here: https://t.co/5wNkz1PRfc https://t.co/VsrR5dJTmN