The Walking Dead temporada 11: ¿¿Es la Commonwealth realmente tan buena como parece?

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 11 de The Walking Dead girará en gran medida en torno a la Commonwealth, una comunidad muy avanzada que dará la bienvenida a algunas de los protagonistas. AMC ha lanzado un teaser del episodio 11x10, desvelando cómo será la llegada de Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan) y compañía y lanzando una pregunta al aire ¿es la Commonwealth realmente tan buena como parece?

En el clip van apareciendo imágenes de cada uno de los personajes mientras se escucha una de sus frases. "Todos, preparaos", dice Daryl. "Esto no tiene por qué ser así", pronuncia Maggie. "Vale, ¿y ahora qué?", se pregunta Negan.

En el vídeo también aparecen otros personajes advirtiendo del peligro que esconde la comunidad. "Algo más está ocurriendo aquí", se escucha. "¿Es este lugar tan bueno como parece?", se pregunta Yumiko (Eleanor Matsuura).

