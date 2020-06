The Walking Dead: ¿Sustituirá Morgan a Michonne en la temporada 11?

¿Sustituirá Morgan A Michonne En La Temporada 11 De The Walking Dead?

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Danai Gurira despidió hace unos meses de The Walking Dead, que ya no contará con Michonne en su temporada 11. Los supervivientes necesitarán un nuevo líder en los próximos episodios, un puesto que podría ser ocupado por Morgan.

La serie explorará el arco de los cómics de la Commonwealth, con Eugene liderando el camino hacia una reunión con esta nueva y misteriosa comunidad. Sin embargo, es difícil pensar en esta trama sin Michonne, ya que el personaje llega a la Commonwealth y se reencuentra con su hija Elodie, a quien daba por muerta.

Una solución a este problema podría ser traer de vuelta a un exmiembro del elenco de The Walking Dead: Morgan Jones. Interpretado por Lennie James, Morgan apareció en la primera temporada de The Walking Dead con su hijo Duane. Luego reapareció solo en la temporada 3 y después de la octava entrega, se fue a Fear The Walking Dead. Ahora Morgan podría regresar a la ficción principal, sustituir a Michonne y reencontrarse con Duane.

Aunque el joven es dado por muerto, la serie nunca muestra el fallecimiento de Duane. De hecho, la única pista de la desaparición se revela en la temporada 3, cuando Morgan le dice a Rick que el niño fue asesinado por su propia madre convertida en caminante. Una teoría apunta que Morgan podría haber comenzado a perder la noción de realidad antes de que supuestamente mataran a Duane y que en realidad el pequeño está vivo.

Hay que tener en cuenta que llevar a Morgan de regreso a The Walking Dead sería complicado desde el punto de vista narrativo, ya que hay una brecha temporal significativa entre ambas producciones.

Morgan tendría que explicar su paradero en los últimos años, así como encontrar una razón suficientemente válida para regresar repentinamente a Alexandria. Si los guionistas pueden abordar estos puntos, usar a Morgan y Duane como sustitutos de Michonne y Elodie podría ser la mejor forma de presentar la trama de la Commonwealth.