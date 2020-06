Norman Reedus (Daryl): El final de la temporada 10 de The Walking Dead es como Juego de tronos

El final de la temporada 10 de The Walking Dead será parecido a Juego de tronos

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

La pandemia de coronavirus ha obligado a aplazar el desenlace de la décima temporada de The Walking Dead. AMC no pudo emitir el final de la temporada 10 que, presumiblemente, llegará antes de fin de año. Sin embargo, parece que la espera merecerá la pena, ya que Norman Reedus ha comparado el episodio con algunos de los momentos más espectaculares de Juego de tronos.

"Habrá una batalla épica. Es como una batalla de guerra de Juego de Tronos", contó el actor que da vida a Daryl Dixon en una entrevista con Entertainment Weekly. "Fue muy divertido de filmar, pero realmente exprimimos al equipo y a los actores en ese capítulo. Todos tuvieron que esforzarse porque fue un episodio agotador. Hubo grandes escenas de batalla hasta altas horas de la madrugada, y se ve tan grandioso. Esas escenas de batalla serán legendarias", aseguró.

Con la actual pandemia de COVID-19, The Walking Dead no alcanzó su habitual tanda de 16 episodios y terminó antes de lo previsto el pasado 12 de abril. Jeffrey Dean Morgan ya ha dicho previamente que el final de la temporada 10, titulado A Certain Doom, será como una película, que se centrará en el enfrentamiento entre los supervivientes y los Susurradores.

Pese a la muerte por sorpresa de Alpha a principios de la temporada, los Susurradores han encontrado un nuevo líder en Beta, su mano derecha.

La entrega finalizó con un impactante cliffhanger, con varios personajes principales rodeados por Beta y una horda de caminantes en una torre de un hospital abandonado. Además, el episodio final traerá otro esperado momento: el regreso de Lauren Cohan como Maggie.