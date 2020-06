¿Cuándo vuelve Fear The Walking Dead con su temporada 6?

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Semanas después de que AMC detuviera la producción de la sexta temporada de Fear the Walking Dead, la estrella Lennie James ha hablado sobre el incierto futuro de la ficción a la luz de la pandemia de coronavirus.

"No tenemos una fecha de reanudación oficial, pero todo sigue moviéndose como si fuéramos a volver", dijo James en una entrevista concedida a Digital Spy. "AMC está consultando con expertos para encontrar la manera más segura y la forma más funcional no solo para volver, sino también para permanecer a salvo", aseguró.

Según James la filmación no se retomará hasta que la cadena y los productores puedan implementar las medidas de seguridad requeridas. "Las particularidades de nuestra serie implican que tenemos una dinámica ligeramente diferente en cuanto al distanciamiento social. Realmente no es posible en lo que respecta a la cámara", confesó el actor que da vida a Morgan.

"No creo que podamos volver a trabajar hasta que tengamos una prueba fiable y rápida que dé un resultado lo más rápido posible, pero también que sea lo suficientemente barata como para poder repetirla todos los días o cada dos días", añadió.

Fear the Walking Dead no ha sido el único proyecto de la franquicia afectado por la pandemia. The Walking Dead no pudo emitir el final de su temporada 10 y la filmación de la temporada 11, programada para iniciarse en mayo, se ha pospuesto indefinidamente.

La crisis del COVID-19 también ha suspendido el estreno de World Beyond, nuevo spin-off de la franquicia cuyo lanzamiento estaba previsto para el pasado 12 de abril. Se espera que la serie se emita en la segunda mitad de 2020.