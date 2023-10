Nuevas imágenes de The Walking Dead: Daryl Dixon 1x05 adelantan flashbacks y recuperan un icono de TWD

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Daryl Dixon sigue al personaje de Norman Reedus durante su periplo por Francia. Hasta la fecha, el superviviente no ha usado en su viaje su icónica ballesta, un elemento que ha vuelto y que se ha convertido en protagonista de las imágenes del episodio 5.

AMC ha lanzado varias fotos del 1x05, que adelantan que el capítulo volverá mediante flashbacks a la época de Daryl previa a Francia. El personaje aparece junto a su ballesta, que perdió en algún momento antes de aparecer en las costas francesas. Otras imágenes muestran el viaje de Daryl y Laurent en el presente, así como a Genet.

New promotional stills for episode 5 of “The Walking Dead: Daryl Dixon”. (1/3)#normanreedus #daryldixon #twd #thewalkingdead #twddaryldixon #thewalkingdeaddaryldixon #daryldixonspinoff pic.twitter.com/Iz9zfXwSmW