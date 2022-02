The Walking Dead: ¿Confiramdo el regreso de Andrew Lincoln (Rick) junto a Norman Reedus (Daryl) en el final de la serie?

The Walking Dead: Andrew Lincoln (Rick) y Norman Reedus (Daryl) juntos en el rodaje de los capítulos finales

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

The Walking Dead se despedirá tras 11 temporadas en antena y AMC ya está grabando los últimos capítulos de la producción. Los rumores apuntaban a que Rick Grimes podría hacer una última aparición en la ficción, hipótesis que ha cobrado fuerza a raíz de la reunión entre Andrew Lincoln y Norman Reedus.

Los últimos episodios de The Walking Dead ya se están grabando en Atlanta (Georgia). Es allí donde Andrew Lincoln y Norman Reedus fueron vistos juntos, tal como ha corroborado un fan que colgó una foto en Instagram.

"Estar en el negocio de la restauración me ayuda a conocer gente increíble. Gracias a los señores Reedus y Lincoln por venir y probar nuestro sushi. Qué chicos tan amables y humildes", escribió el usuario @kingsuh1018 el 19 de febrero.

Lincoln dejó The Walking Dead en 2018 después de nueve temporadas. El actor tomó esta decisión para poder pasar más tiempo con su familia, que vive en Inglaterra. Sin embargo, no abandonó por completo el universo The Walking Dead, ya que protagonizará una trilogía de películas.

Esta imagen parece reforzar la teoría de que Rick hará una aparición en el final de la serie, algo que Lincoln no ha descartado. "Esa es una muy buena pregunta. La respuesta fácil es que no tengo ni idea. No creo que esté escrito todavía, pero nunca diría nunca porque todos los que todavía están haciendo la serie de televisión son amigos a los que quiero, y es una hazaña extraordinaria que sigan haciendo esta hermosa e innovadora serie que todavía tiene impacto en el mundo", contestó a SFX Magazine cuando le preguntaron si participaría en la temporada 11.

Por su parte, la showrunner Angela Kang admitió en declaraciones a Deadline que "la puerta siempre estará abierta" a la vuelta de Lincoln. "Puede volver en cualquier momento", agregó.