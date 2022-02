The Walking Dead: Lauren Cohan justifica la devastadora decisión de Maggie en el 11x09

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

Los fans de The Walking Dead están acostumbrados a despedirse de sus personajes favoritos y el regreso de la temporada 11 no ha sido diferente. El episodio 9 ha sorprendido con una devastadora muerte, fruto de una decisión tomada por Maggie (Lauren Cohan).

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el capítulo 11x03 Alden (Callan McAuliffe) está herido y para no obstaculizar al resto del grupo le pide a Maggie que le abandone en una iglesia. En el capítulo 11x09 Maggie acaba con el escuadrón de soldados de los Segadores comandado por Pope (Ritchie Coster) y Leah (Lynn Collins).

Después de asegurar la comida y los suministros por los que Wardens Cole (James Devoti), Duncan (Marcus Lewis), Agatha (Laurie Fortier) y Frost (Glenn Stanton) lucharon, Maggie regresa a la iglesia donde dejó a Alden. Es allí donde descubre que su compañero se ha convertido en zombie y se ve obligada a acabar con él usando un cuchillo.

Maggie decidió abandonar a Alden y continuar con su misión y en una entrevista con ComicBook le preguntaron a Cohan si creía que había sido buena decisión. ""No lo sé. No sé si ella siente que valió la pena. Ciertamente no lo parece. No quiero decir demasiado. No sé. Es difícil de decir porque esta misión les ha costado mucho", dijo sobre la devastadora muerte de Alden.

El episodio termina con Lance Hornsby (Josh Hamilton), el vicegobernador de la Commonwealth, llegando a Alexandria con Eugene (Josh McDermitt) y un equipo de soldados. Lance asegura que están allí para ayudar e invita a los habitantes de Alexandria a unirse a la Commonwealth. Los próximos episodios desvelarán si el grupo liderado por Pamela Milton (Laila Robins) es o no de fiar.