Negan y Maggie se unen para salvar Manhattan en el tráiler de la T3 de The Walking Dead: Dead City, que ya tiene fecha

Archivo - Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, aliados en el tráiler de la T3 de The Walking Dead: Dead City, que ya tiene fecha - AMC - Archivo

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Walking Dead: Dead City aterrizará en AMC+ el lunes 27 de julio. Protagonizado por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, que dan vida a los icónicos personajes Negan y Maggie, el spin-off de la franquicia zombie ha revelado un primer teaser en el que ambos se unen para salvar Manhattan.

El adelanto arranca con imágenes de la isla y la Estatua de la Libertad mientras Maggie se dirige a Negan en lo que parece ser un intento de alianza por un bien común. "Esta isla es especial. Tenemos armas, electricidad... Estamos construyendo el lugar con el que soñábamos, pero necesitamos gente. Te necesitamos", asegura el personaje de Cohan.

El teaser también deja ver a Maggie contemplando el horizonte neoyorquino junto a su hijo, Hershel Rhee, interpretado por Logan Kim, al que agarra de la mano. Poco después llega la respuesta de Negan, que deja claro cuál será su papel en esta nueva etapa: "Nadie mejor que mi antiguo yo para mantener este sitio a salvo".

A partir de ahí, el avance revela cómo ambos personajes, tras haber estado enfrentados en una guerra total por Manhattan, unen fuerzas para levantar la primera comunidad estable en el territorio despejando las calles de zombies. El teaser culmina con Negan reuniéndose con el grupo en lo que parece una reunión estratégica donde lanza una inquietante advertencia: "Rezad lo que sepáis, chavales".

"En la tercera temporada, Maggie y Negan finalmente dejan atrás sus diferencias para construir la primera comunidad próspera en Manhattan desde el apocalipsis. Sin embargo, cuando comienza a surgir el caos en la ciudad, se ven obligados a preguntarse si han aprendido realmente de sus viejas heridas o si su oscuro pasado condenará a toda la ciudad", adelanta la sinopsis de la tercera entrega.

Además de Cohan, Morgan y Kim, completan el reparto de la tercera temporada de The Walking Dead: Dead City Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim o Michael Emery, entre otros.