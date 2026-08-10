¿Habrá Temporada 4 De The Walking Dead: Dead City? Lauren Cohan Responde - AMC

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de The Walking Dead: Dead City continúa su andadura en AMC+, pero el futuro del spin-off continúa sin estar claro. Por el momento, la serie no se ha renovado oficialmente, pero Lauren Cohan, que lleva dando vida a Maggie desde la segunda temporada de la ficción original, ha revelado que ya barajan ideas para una cuarta tanda de episodios.

"Tenemos un montón de ideas originales para otra temporada", asegura Cohan en una entrevista concedida a People. La actriz, que encabeza el elenco de Dead City junto a Jeffrey Dean Morgan, añade que, si dichas ideas logran sorprenderles a ellos dos, "sorprenderán a los fans".

"[Cuando] llevas 15 años haciendo una serie, piensas: 'Vaya, ya lo hemos hecho todo'. Pero no, no es así", continúa la intérprete. "En cuanto llegas a conocer a los personajes de una forma diferente, o en cuanto dejan que se muestre una nueva faceta de sí mismos, de repente se abre todo un mundo nuevo de posibilidades. Mientras se mantenga un buen guion y la capacidad de los personajes para cambiar, creo de verdad que las posibilidades son infinitas", sentencia.

TWD: DEAD CITY CONTINÚA EXPLORANDO LA TORMENTOSA RELACIÓN ENTRE NEGAN Y MAGGIE

La temporada 3 de Dead City, que ya ha estrenado tres de sus ocho episodios, continúa mostrando cómo Maggie y Negan van convirtiéndose poco a poco en improbables aliados, con Negan tratando de redimirse para ganarse el perdón de Maggie, quien no logra olvidar sus brutales acciones del pasado.

En este sentido, las "infinitas" posibilidades de las que habla Cohan sin duda tienen que ver no solo con la parte de la serie que se apoya en la acción y la supervivencia en un entorno postapocalíptico, sino más bien en cómo evoluciona la relación entre sus dos protagonistas.

Por el momento, esta tercera tanda de capítulos es la mejor valorada del spin-off en Rotten Tomates, con una puntuación del 100%. Cabe señalar que este porcentaje implica que aquellos críticos que han puntuado la serie en la plataforma han hecho una reseña positiva de esta, no que la hayan valorado con una puntuación perfecta. En todo caso, supone un gran salto respecto al 56% que recibió la segunda entrega de Dead City.

El tiempo dirá si el spin-off de Maggie y Negan continúa con una cuarta entrega. De no ser así, y en caso de que no se anunciaran nuevos spin-offs, la franquicia concluiría con la temporada 4 de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off protagonizado por Norman Reedus y Melissa McBride. La serie aún no cuenta con fecha de estreno oficial, pero se espera que vea la luz en algún punto de 2027.