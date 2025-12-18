Las 11 temporadas de The Walking Dead al completo en AMC+ para celebrar sus 15 años - AMC

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Con motivo del 15.º aniversario de The Walking Dead, el próximo 24 de diciembre AMC+ incluirá en su catálogo las once temporadas que componen la serie original. Además, están disponibles también en la plataforma de streaming algunos spin-offs de la mítica franquicia.

Además de los 177 episodios que componen la serie original de The Walking Dead, que llegarán a la plataforma el 24 de diciembre, también pueden verse en AMC+ los spin-offs Tales of the Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live y The Walking Dead: Daryl Dixon, así como The Walking Dead: Origins, serie documental que repasa la evolución de la ficción original.

El spin-off centrado en Daryl Dixon, a quien da vida Norman Reedus, renovó por una cuarta temporada antes incluso del estreno de la tercera, que aterrizó en AMC+ el pasado mes de septiembre. No obstante, esta cuarta entrega de la ficción, que vuelve a estar rodada y ambientada en España, será la última.

En 2010 AMC Networks estrenó el primer episodio de The Walking Dead, basada en el cómic homónimo. La ficción se convirtió en una de las franquicias más exitosas de la televisión, dando lugar a multitud de spin-offs.