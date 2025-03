¿Por Qué The Punisher Se Niega A Trabajar Con Daredevil En Born Again?

¿Por Qué The Punisher Se Niega A Trabajar Con Daredevil En Born Again? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again ha reunido a Matt Murdock (Charlie Cox) y The Punisher (Jon Bernthal). Los personajes se vuelven a ver las caras en el episodio 4 de la serie de Disney+, donde parecen haber vuelto a surgir las tensiones que ya asomaron en la ficción de Netflix.

Como se ve cerca del final del episodio 4, la investigación de Matt Murdock sobre el asesinato de Héctor Ayala, conocido como White Tiger, lo lleva a reencontrarse con Frank Castle. Murdock le pide ayuda para llegar al fondo del asesinato, pero The Punisher no parece interesado en formar equipo con él.

Después de que se demostrara la inocencia de Héctor Ayala gracias a los esfuerzos de Murdock, el vigilante de Nueva York sale esa misma noche como White Tiger, a pesar de que Murdock reveló su identidad secreta en el tribunal para influir en la decisión del jurado. Una figura que llevaba el icónico logo de calavera de The Punisher le estaba esperando y le disparó en la cabeza al final del episodio 3 de Daredevil: Born Again. En la cuarta entrega, Murdock investiga la escena del crimen y encuentra la bala utilizada en el asesinato, la cual también lleva el logo de The Punisher.

Decidido a encontrar respuestas, Murdock se reúne con The Punisher y le pregunta qué sabe sobre la bala encontrada en la escena del crimen. Frank prácticamente confirma que el asesinato de Héctor está relacionado con unos policías que llevaban su logo tatuado en sus brazos y cuellos. Cuando Murdock le pregunta si estaría dispuesto a ayudarlo, Frank se niega rotundamente, afirmando: "¡No tengo tiempo para tus mierdas de héroe blandengue!".

Frank pregunta a Matt sobre lo que ocurrió con Foggy Nelson en el estreno de Daredevil: Born Again y le reprocha que no solo dejó vivir a Bullseye, sino que luego decidió dejar de lado su faceta de superhéroe para que el sistema se encargara de la justicia. A lo largo de la serie, Matt ha estado dividido entre su "lado más oscuro", como lo llama Kingpin, y su intento de impartir justicia de la manera "correcta" como abogado. Sin embargo, esta conversación con Frank pone en evidencia su conflicto interno.

A pesar de que Frank se niega a ayudar a Matt, esta no será la última vez que aparezca The Punisher en Daredevil: Born again. La trama sobre la corrupción policial significa que Frank seguirá teniendo un papel clave en la historia, y es probable que Matt termine dándose cuenta de que su enfoque más duro podría ser necesario. Además, ahora que Frank ha oído hablar sobre la bala con el logo de la calavera, es muy probable que quiera intervenir en la investigación en algún punto.