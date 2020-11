The Office y Modern Family, inspiración de Bruja Escarlata y Visión (Wandavision)

The Office y Modern Family, inspiración de Wandavision

The Office y Modern Family, inspiración de Wandavision - ABC/DISNEY+

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión (Wandavision) combinará la acción del Universo Cinematográfico Marvel con la comedia. Tal como han revelado los adelantos, la serie tendrá un tono de sitcom, aparentemente inspirado en icónicas producciones como The Office y Modern Family.

"Me encantaba la televisión y veía demasiado The Dick Van Dyke Show, Te quiero, Lucy y Embrujada", dijo Kevin Feige a la revista Empire. "Hemos elegido el estilo de Modern Family y The Office: el estilo documental de hablar con la cámara, cámara en mano", adelantó.

En la misma entrevista, el jefe de Marvel Studios también afirmó que la serie se sumergirá en los orígenes de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), explorando cómo logró conseguir sus poderes.

"Si nos fijamos en la saga Infinity, no creo que ninguna persona haya pasado por más dolor y trauma que Wanda Maximoff. Y ningún personaje parece ser tan poderoso como Wanda Maximoff. Y ningún personaje tiene un conjunto de poderes tan mal definido e inexplorado como Wanda Maximoff. Así que me parecía que explorar eso valdría la pena después de Endgame. ¿Quién más conoce ese poder? ¿De dónde viene? ¿La Gema de la Mente lo desbloqueó?", declaró.

Por el momento se desconocen los detalles sobre la trama, aunque sí se sabe que los personajes vivirán en diferentes épocas desde los años 50 a los 90. "La serie es una combinación de televisión clásica y el Universo Cinematográfico Marvel donde Wanda Maximoff y Visión, dos seres con superpoderes que disfrutan de una vida cotidiana idealizada, empiezan a sospechar que no es oro todo lo que reluce", afirmó Marvel sobre la producción.

Protagonizada por Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Teyonah Parris, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park, Shane Berengue y Shaun MacLean, Bruja Escarlata y Visión llegará a Disney+ el 15 de enero