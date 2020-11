La revelación sobre las partes íntimas de un Vengador enloquece a los fans de Marvel

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

Paul Bettany volverá a interpretar a Visión en la serie de Disney+ Bruja Escalata y Visión (WandaVision), y el primer tráiler ya mostró que Bruja Escarlata se ha quedado embarazada. Eso ha llevado a los fans a preguntarse cómo ha ocurrido el milagro de la vida, si por el procedimiento tradicional o ha sido a causa de los poderes de Wanda Maximoff. Y el actor puede tener la respuesta, ya que sus últimas revelaciones han enloquecido al fandom.

En una reciente entrevista con ComicBook.com se le preguntó al actor qué opinaba él sobre las capacidades reproductivas del androide del UCM. En concreto si carecía de genitales para llevar a cabo tal tarea. Bettany, muy convencido, no sólo contestó que Visión tiene pene, sino que además "es morado y puede cambiar su densidad", lo que sin duda le convierte en un amante brillante.

Como era de esperar ante tan 'grandiosa' revelación sobre las partes íntimas color remolacha del Vengador que porta la Gema de la Mente, los fans rápidamente han acudido a Twitter para hablar sobre el asunto, con todo tipo de bromas y memes que van desde las comparaciones con una conexión USB a los juegos de palabras cargados de humor.

"Enorme si es cierto, literalmente", escribió en tono jocoso un tuitero. "Usó AirDrop para embarazar a Wanda", contesta otra usuaria de la red social refiriéndose al programa de transferencia de archivos de Apple.

nah he used airdrop to get wanda pregnant — laila ☂︎ SM3 ERA (@falconsnat) November 18, 2020

Reports about Vision having a purple 🍆 is about as 2020 as it gets 🤦‍♂️ pic.twitter.com/WzCtVPLq1F — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) November 18, 2020

"Wanda cuando Visión saca su pene morado que cambia de densidad", escribió otro tuitero junto a un GIF en el que aparece Bruja Escarlata con una expresión de auténtico asombro.

Wanda when vision pulls out the purple penis that changes density pic.twitter.com/ObPVNoG4BA — depressed rat (@chickenswingss) November 18, 2020

mcu stans: we want content



paul bettany: vision penis is purple and can change density — or ❀ (@spideybrie) November 18, 2020

"Me gusta que Marvel quiera llevar a Visión a una audiencia más grande, pero nunca les perdonaré por hacer creer a la gente que es de color púrpura. Es claramente rojo", sentencia otro fan claramente ofendido.

Listen I like the MCU for bringing Vision to a larger audience, but I will never forgive it for making people think Vision is purple???? He’s clearly red https://t.co/soMXlzvoYP — Conor (@NptConor) November 18, 2020

Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) llegará a Disney+ el próximo diciembre.