The Last of Us temporada 2: Filtradas imágenes Ellie y su novia

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

The Last of Us no volverá a HBO Max hasta 2025, pero la producción de la temporada 2 ha estado en marcha desde febrero. Pedro Pascal y Bella Ramsey regresarán como Joel y Ellie, pero, además, habrá incorporaciones, y ya se ha podido ver una primera imagen de una de las nuevas actrices.

La cuenta de Twitter @TheLastofUsNews ha publicado una imagen de Isabela Merced caracterizada como Dina, luciendo la misma camisa que el personaje en el videojuego. En The Last of Us Parte II, Dina es el interés amoroso de Ellie y se convierte en una pieza clave de los acontecimientos del juego.

En la serie, Dina ha sido descrita como "un espíritu libre cuya devoción por Ellie será puesta a prueba por la brutalidad del mundo que habitan". "Dina es cálida, brillante, salvaje, divertida, moral, peligrosa y adorable al instante. Puedes buscar eternamente a un actor que encarne sin esfuerzo todas esas cosas, o puedes encontrar a Isabela Merced de inmediato. No podríamos estar más orgullosos de que ella se una a nuestra familia", dijeron los cocreadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann cuando se anunció el fichaje.

El perfil de Twitter también ha compartido una foto de Ramsey como Ellie. Aunque no está caracterizada exactamente igual que en el videojuego, la intérprete luce un peinado similar al del personaje.

Además de la incorporación de Merced, el elenco de la temporada 2 también contará con Young Mazino como Jesse, Kaitlyn Dever como Abby, Danny Ramirez como Manny, Ariela Barer como Mel y Tati Gabrielle como Nora.

Se desconoce en qué punto del timeline del videojuego se sitúan estas nuevas imágenes, aunque los fans ya tienen algunas teorías. Las escenas podrían corresponder a los primeros momentos del juego, cuando Dina y Ellie recorren las pintorescas calles de Jackson, Wyoming. Por otro lado, estas imágenes también podrían corresponder a los acontecimientos que se desarrollaron después de su partida hacia Seattle.